Lokman Çağırıcı: Bağcılar için çalışan güçlü bir aileyiz

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarları Bağcılar Belediyesi hizmet binasında konuk etti. Muhtarları yol arkadaşı olarak nitelendiren Çağırıcı, “Biz sevgi, saygı, hoşgörü ve güler yüzle Bağcılar için çalışan güçlü bir aileyiz” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede bulunan mahalle muhtarlarını başkanlık hizmet binasında ağırladı. Misafirlerinin Muhtarlar Günü’nü kutlayan Çağırıcı, onlarla birlikte kahvaltı yaptı. Samimi bir havada geçen görüşmede ilçede yapılan ve planlanan projeler de konuşuldu.

Demokrasi kültürünün ilk basamağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önem doğrultusunda 19 Ekim tarihinin 2015 yılından itibaren Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini belirten Çağırıcı, “Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını oluşturan muhtarlarımız, kamu kurumları ile mahalle sakinleri arasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Hemşehrilerimize hizmet için birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Biz sevgi, saygı, hoşgörü ve güler yüzle Bağcılar için çalışan güçlü bir aileyiz” dedi.

Muhtarlar, ilçeye hizmetlerinden ve birlikteliklerinden dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.

KAYNAK : istanbul Times Haber Ajansı (İTHA)