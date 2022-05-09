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Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde kursiyer oldu

Bağcılar’da annesinin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nin kreşinde büyüyen Fatma Başçı, 16 yaşına girer girmez aynı kurumda kursiyer oldu. Bir zamanlar annesinin elini tutarak geldiği tesiste şimdi kurslara katılan Başçı, “Burası benim evim gibi oldu. Kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum. Çok güzel bir duygu” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:50
Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde kursiyer oldu
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İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Bağcılar’da yaşayan kadınların istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim hizmeti sunan Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, Zeynep Başçı (45) ile kızı Fatma Başçı (16) için özel bir anlam taşıyor. 2011 yılında Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’yle tanıştığını söyleyen Zeynep Başçı, bugüne kadar gelen hikayesini şöyle anlattı: “Anaokulu eğitmenliği kursuna başlamıştım. Fatma o zaman 5 yaşındaydı. Çok küçüktü onu kreşe bırakıp ben derse giriyordum. Dersteyken aklım onda kalmıyordu. Bu çok güzel bir hizmet. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Anaokulu eğitmenliğinden sonra nikah şekeri, ardından filografi olmak üzere birçok kursa katıldım. Birçok sertifika aldım. Yaptığım el işi ürünleri satarak para da kazandım. Bu süreçte de kızım kreşte büyüdü ve şimdi benimle birlikte atölyelerde eğitimlere katılıyor. Kendisiyle gurur duyuyorum. Sanatla uğraşması, bir şeyler üretmesi beni çok mutlu ediyor” dedi.

Burası benim evim gibi oldu

Çocukluk döneminin Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde geçtiğini söyleyen Fatma Başçı da “Annemin elinden tutup buraya geliyordum. O derse gidince ben arkadaşlarla zaman geçiriyordum. Ondan ayrılmak zor geliyordu ama hocalarımız bizimle çok ilgileniyorlardı. Hayalim hep büyüyüp burada kurs almaktı. 16 yaşına girer girmez kayıt yaptırdım ve kursiyer oldum. Yaşım tutmadığı için uzaktan izlediği ablalarla birlikte şimdi sınıf arkadaşı oldum. Buranın en küçüğü benim ama büyüklerim beni dışlamıyorlar. Burası benim evim gibi oldu. Kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum. Çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Yağlı boya, pastel ve sulu boya resimler yapan Fatma ileride animasyon oyun tasarımı, çizgi film tasarımı alanında çalışmak istiyor.

Kaynak : İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)

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