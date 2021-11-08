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Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu

Bağcılar Belediyesi engelli sporcuları, dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olan ve bu yıl 43.’sü düzenlenen İstanbul Maratonu’nda bütün kupaları topladı. Şampiyonları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Onların bu azmi, çalışması ve başarısı herkese örnek olsun” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
Kıtalar arası maratonda şampiyon Bağcılar Belediyesi oldu
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"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World
Athletics) tarafından &quot;altın kategori&quot;de gösterilen İstanbul Maratonu bu yıl 43. kez koşuldu. 20 bini
çipli sporcu ve 20 bini halk koşucusu olmak üzere 40 bin kişinin katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi
Bedensel Engelliler takımından 7 sporcu yer aldı.
Startı Altunizade’den verilen yarışmada Bağcılarlı sporcular, tekerlekli sandalye kategorisinde
mücadele etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen koşucular, yarışı Sultanahmet Meydanı’nda
tamamladı. Maratondaki parkurda çok iyi bir performans sergileyen Bağcılarlı atletler, geçen yıllarda
olduğu gibi bu sene de ipi en önde göğüslemeyi başardı. 42 kilometrelik tekerlekli sandalye
kategorisinde erkeklerde Birol Kamar birinci, Muhammed Safa Bakan ikinci, Ömer Cantay ise üçüncü
oldu. Kadınlarda ise Hamide Doğangün ilk sırayı, Zübeyde Süpürgeci ikinci sırayı Zeynep Acet ise
üçüncü sırayı alarak büyük başarı gösterdi. Nurşah Usta ise yarışmayı dördüncü tamamladı.
Bu başarı herkese örnek olsun
Şampiyon olmanın mutluluğunu yaşayan Hamide Doğangün, “İstanbul maratonu bu sene de güzel
geçti yine şampiyon olduk. Parkur zordu ama elimden gelenin en iyisini yaptım ve birinci oldum.
Bağcılar Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil ediyoruz” dedi.
Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “İki kıtayı
birleştiren ve tüm dünyanın izlediği maratonda bize bu gururu yaşatan atletlerimizi tebrik ediyorum.
Onların bu azmi, çalışması ve başarısı herkese örnek olsun” diye konuştu.
Etkinlik sonunda düzenlenen törenle ödülleri ve kupaları sporculara takdim edildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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