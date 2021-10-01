Kent Konseyi’nde Kovid aşısı konuşuldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle 1.5 yılı aşkın süredir yapılamayan Bağcılar

Kent Konseyi, toplantılarına kaldığı yerden devam etmeye başlandı. Uzun zaman sonra gerçekleşen

toplantıya yoğun ilgi oldu. Açılışı yapan Kent Konseyi Başkanı Avukat Kerim Aytekin gündem

konusunun “Halk Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar” olduğunu söyledi. Toplantıda alınan kararların

hayırlara vesile olmasını dileyen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Böyle küresel salgında ayakta

duran devlet sayısı çok az. Devletimiz çok büyük bir devlet. İmkanlarımız yeterli. İlçemizde aşı

vurulma sayısını artırmamız gerekiyor” dedi.

Kul hakkına girer

Bağcılar ailesi olarak pandemi sürecini çok iyi yönettiklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı ise “Virüsle mücadele noktasında Bağcılarlı hemşehrilemizin sağlık ve sıhhatine bir an

önce kavuşması noktasında kamu kurumlarımızla birlikte özverili çalışmalar yaptık. Ekiplerin

tamamına yakınını bu işe tahsis etmek zorunda kaldık. Problem yaşamadan süreci atlattık ve devam

ediyoruz. İnşallah bir an önce kurtuluruz. Bu bireysel alınacak tedbirlerle baş edilecek bir olay.

Devletin aldığı tedbirlerin yanında aşı karşıtlarının mitinglerini görüyoruz. Bu, aşı olmadım beni

ilgilendirmiyor diyecek bir mesele değil. Çünkü bulaşıcılığı söz konusu. Bir başka insana

bulaştırdığında kul hakkına girersin” diye konuştu.

Mutlaka aşı yaptıralım

Protokol konuşmalarının ardından sunum yapan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

Yardımcısı Dr. Süleyman Eser, şunları söyledi: “Geriye dönüp baktığımızda yaşlılarımızın kollarında

çiçek aşısız izleri görüyoruz. Yeni nesilde çocuklarımıza böyle bir aşı yapılmıyor. Nasıl ortadan kalktı?

Aşıyla ortadan kalktı. Tifo, kolera, difteri gibi birçok hastalık aşıyla tarihe karıştı. Bu hastalığın tedavisi

için de günümüzde mutlaka aşı yaptırmamız geriyor. Bu illeti dünyadan kaldırmamız gerekiyor.

Mutlaka aşıları yaptıralım.”

Programa AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, ilçedeki kamu kurumlarından birim müdürleri,

belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları da katıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)