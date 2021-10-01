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Kent Konseyi’nde Kovid aşısı konuşuldu

Bağcılar’ın sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen Kent Konseyi Toplantısı’nda hem pandemi süreci değerlendirildi hem de aşının önemine vurgu yapıldı. Salgında çözümün bireysel mücadele ve tedbirlerle mümkün olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu, aşı olmadım beni ilgilendirmiyor diyecek bir mesele değil. Çünkü bulaşıcılığı söz k onuşu. Bir başka insana bulaştırdığında kul hakkına girersin” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2021 Cuma 11:29
Kent Konseyi’nde Kovid aşısı konuşuldu
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle 1.5 yılı aşkın süredir yapılamayan Bağcılar
Kent Konseyi, toplantılarına kaldığı yerden devam etmeye başlandı. Uzun zaman sonra gerçekleşen
toplantıya yoğun ilgi oldu. Açılışı yapan Kent Konseyi Başkanı Avukat Kerim Aytekin gündem
konusunun “Halk Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar” olduğunu söyledi. Toplantıda alınan kararların
hayırlara vesile olmasını dileyen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Böyle küresel salgında ayakta
duran devlet sayısı çok az. Devletimiz çok büyük bir devlet. İmkanlarımız yeterli. İlçemizde aşı
vurulma sayısını artırmamız gerekiyor” dedi.
Kul hakkına girer
Bağcılar ailesi olarak pandemi sürecini çok iyi yönettiklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ise “Virüsle mücadele noktasında Bağcılarlı hemşehrilemizin sağlık ve sıhhatine bir an
önce kavuşması noktasında kamu kurumlarımızla birlikte özverili çalışmalar yaptık. Ekiplerin
tamamına yakınını bu işe tahsis etmek zorunda kaldık. Problem yaşamadan süreci atlattık ve devam
ediyoruz. İnşallah bir an önce kurtuluruz. Bu bireysel alınacak tedbirlerle baş edilecek bir olay.
Devletin aldığı tedbirlerin yanında aşı karşıtlarının mitinglerini görüyoruz. Bu, aşı olmadım beni
ilgilendirmiyor diyecek bir mesele değil. Çünkü bulaşıcılığı söz konusu. Bir başka insana
bulaştırdığında kul hakkına girersin” diye konuştu.
Mutlaka aşı yaptıralım
Protokol konuşmalarının ardından sunum yapan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Yardımcısı Dr. Süleyman Eser, şunları söyledi: “Geriye dönüp baktığımızda yaşlılarımızın kollarında
çiçek aşısız izleri görüyoruz. Yeni nesilde çocuklarımıza böyle bir aşı yapılmıyor. Nasıl ortadan kalktı?
Aşıyla ortadan kalktı. Tifo, kolera, difteri gibi birçok hastalık aşıyla tarihe karıştı. Bu hastalığın tedavisi
için de günümüzde mutlaka aşı yaptırmamız geriyor. Bu illeti dünyadan kaldırmamız gerekiyor.
Mutlaka aşıları yaptıralım.”
Programa AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, ilçedeki kamu kurumlarından birim müdürleri,
belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları da katıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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