banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,814.66
ALTIN
689.86
DOLAR
11.98
STERLİN
15.97
EURO
13.46
Başkan Arısoy: “Zeytinburnu İstanbul’un En Temiz İlçelerinden Bir Tanesidir”
Başkan Arısoy: “Zeytinburnu İstanbul’un En...
EŞİT BİR DÜNYA İÇİN ‘KADININ SÖZÜ VAR’
EŞİT BİR DÜNYA İÇİN ‘KADININ...
Biz Senden Razıyız Mehmet Abi…
Biz Senden Razıyız Mehmet Abi…
Zeytinburnu’nda ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ Coşkusu
Zeytinburnu’nda ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’...

Kadın radyocular kadına şiddeti makyajla anlattılar

- Kadına şiddeti makyajla anlattılar

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2021 Perşembe 14:35
Kadın radyocular kadına şiddeti makyajla anlattılar
banner171

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve kadın radyocuların konuk olduğu etkinlikte
erkek radyo programcısı Cem Arslan’a yapılan makyajla, kadına şiddete dikkat çekildi. Plastik
makyajla dayak yemiş insan haline getirilen Arslan, duygularını “Gerçekten çok utanç verici ve
berbat bir şey” şeklinde açıkladı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak isteyen Bağcılar
Belediyesi farklı bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla Türkiye’nin önde gelen kadın radyo programcıları,
Bağcılar Belediyesi hizmet binasında bir araya geldi. Radyo programı yapımcısı Onur Sakar’ın
sunumuyla gerçekleşen programda; yakalarına turuncu rozet takan katılımcılar hem sohbet etti hem
de şiddete yönelik düşüncelerini açıkladı.
Şiddet uygulayanın inancında problem vardır
Kadına şiddetin iman zafiyetinden geldiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Kişinin inancında ve imanında problem var ki bu şiddeti uyguluyor. Cennetin ayaklarının altında
olduğu kadınlara karşı uygulanan şiddetin kabul edilebilirliğini bırakın, akla gelmesi bile çok üzüntü
verici ve çok acı. Kadına olan şiddeti ve ayrımcılığı da en erken kıran ülkelerden biri Türkiye oldu”
dedi. Misafirleriyle yakından ilgilenen Çağırıcı, telefonla bazı kadın radyocuların programlarına da
canlı bağlandı.
Çok utanç verici bir şey
“Bizim yerimizde olsanız” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte; konuklar arasında tek erkek radyocu olan
Cem Arslan’a kadına şiddeti anlatan makyaj yapıldı. Arslan, plastik makyajla gözü morartılıp ve alın
bölgesi yarılarak şiddete uğramış bir insan durumuna getirildi. Dayak yemiş bir insan görüntüsü çizen
Arslan, neler hissettiğini şöyle anlattı: “Profesyonel bir makyajla bu hale gelmem yarım saat aldı. Bu
işin gerçeği bir iki cisim, tekme ve tokatla saniyeler içinde oluyor. İnsanı bu hale getirip toplum içine
çıkamaz hale getirmek gerçekten çok utanç verici ve berbat bir şey. Sizin yerinizde oldum, empati
yaptım ve çok utandım. Buradaki herkes benim makyajla bu hale gediğimi bildiği halde acıyan ve
ayrıştıran gözlerle bakıyor. Gerçekten şiddete uğrayan bir kişi ne dışarı çıkabiliyor ne de ailesiyle,
sevdikleriyle görüşebiliyor. Olayı kapatmak için de yalan söylüyor. Bu konuya dikkat çekmek için
Lokman başkanımızın şemsiyesi altında toplandık inşallah bu şemsiye bizi bütün kötülüklerden korur.
Bağcılar Belediyesi’ne ve başkanımıza bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederiz.”
Programın sonunda davetlilere karanfil verildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mantar hasadı engellilerin yüzünü güldürdü
Mantar hasadı engellilerin yüzünü güldürdü
Bağcılar’da hamsi herkesi meydanda topladı
Bağcılar’da hamsi herkesi meydanda topladı
Bağcılar’da “Huzur Toplantısı” yapıldı
Bağcılar’da “Huzur Toplantısı” yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar’a “Spor Kenti” ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar’a “Spor Kenti” ödülü
İmamoğlu Bağcılar Meydanı Açılışında :Projelerimizin Sahibi Halktır Dedi...
İmamoğlu Bağcılar Meydanı Açılışında :Projelerimizin Sahibi Halktır Dedi...

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169