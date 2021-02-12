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İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde Yangın

İstanbul Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde sabaha karşı çıkan yangın, birçok iş yerinde maddi hasar meydana getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 12:38
İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde Yangın
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İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde sabaha karşı başlayan yangının sonuçları gün ışıyınca ortaya çıktı. Birçok iş yerinde maddi hasarın meydana geldiği görüldü. Yangından etkilenen dükkanlar tamamen kullanılamaz hale geldi. Park halinde bulunan bazı araçlar da yangından etkilendi.

İHA’da yer alan habere göre; Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde sabaha karşı saat 05.45 sıralarında bir iş yerinde yangın çıktı. İddiaya göre dekoratif ürünlerin satış yapıldığı 2 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının sonuçları gün ışıyınca ortaya çıktı. Birçok iş yerinde maddi hasarın meydana geldiği görüldü. Yangından etkilenen dükkanlar tamamen kullanılamaz hale geldi. Park halinde bulunan bazı araçlar da yangından etkilendi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürürken, diğer yandan soğutma çalışmaları devam ediyor.

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