banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
GreenBox Öğrencileri Sertifikalarına Kavuştu
Son Dakika
GreenBox Öğrencileri Sertifikalarına Kavuştu
Yatırım yaparken dikkatli olmalısınız
Yatırım yaparken dikkatli olmalısınız
Karabat'tan İlginç Çıkış: MEB Verileri Gizliyor
Karabat'tan İlginç Çıkış: MEB Verileri...
“Doğu Akdeniz'de Türkiye Karşıtı Koalisyon Mümkün Mü?”
“Doğu Akdeniz'de Türkiye Karşıtı Koalisyon...

İlkel Şartlarda Yaşamayı Öğrendiler

Bağcılar Belediyesi izci liderleri, izci çocukları daha iyi yetiştirebilmek amacıyla Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Bolu Aladağ’da düzenlediği Kış Kampçılığı Liderlik Kursu’na katıldı. İlkel şartlarda yaşayan liderler, iglo yapmadan hayvan izi takibine ve kar eriterek su elde etmeye kadar zorlu bir eğitimden geçtiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2021 Cuma 09:32
İlkel Şartlarda Yaşamayı Öğrendiler
banner171

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Bolu Aladağ’da Kış Kampçılığı Liderlik Kursu düzenlendi. Türkiye genelinden 27 izci liderinin katıldığı etkinlikte Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden iki izci lideri yer aldı. Katılımcılar, izcileri daha iyi eğitebilmek amacıyla Aladağ’ın zorlu şartlarında bir hafta geçirdiler.

Hayvan izi takip ettiler

İzci liderleri için elektrik başta olmak üzere çağın bütün getirilerinden uzakta Kan Tuzla Yaylası’nda ilkel hayat sürecekleri bir ortam ayarlandı. Liderler, çadır kurma, ateş yakma, odun kesme, barınak yapma, iglo yapma, yemek pişirme, hayvan izi takibi, buzlu suya düşeni kurtarma teknikleri eğitimine tabi tutuldu. Katılımcıların hepsi tecrübeli olmasına rağmen zaman zaman kış şartlarında sıkıntılar da yaşadılar.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat eden izci liderleri tek kişilik çadırlarda kaldılar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da Tekstil Atölyesi İçin 40 Kişilik İstihdam
Bağcılar’da Tekstil Atölyesi İçin 40 Kişilik İstihdam
Bağcılar Zabıtası ve Polisinden Ortak Virüs Operasyonu
Bağcılar Zabıtası ve Polisinden Ortak Virüs Operasyonu
Kış Şartlarında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı
Kış Şartlarında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı
Bağcılarlı Sporcular Dubai’den 8 Madalyayla Döndü
Bağcılarlı Sporcular Dubai’den 8 Madalyayla Döndü
Bağcılar Belediyesi Radyocular Gününde Ödül Dağıttı
Bağcılar Belediyesi Radyocular Gününde Ödül Dağıttı

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169