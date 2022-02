Halk Görüşü 28 yaşına girdi

Bağcılar Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Halk Görüşü, 28 yıldır ara vermeden

devam ediyor. Her Çarşamba günü düzenlenen ‘Halk Görüşü’nde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman

Çağırıcı, hemşehrileriyle bir araya geliyor. Başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de katıldığı

toplantıda söz alan vatandaşlar, yüz yüze Çağırıcı’ya sorunlarını ve isteklerini anlatıyor. Vatandaşların

dinlenmesinin ardından sorunları ilgili müdür tarafından hemen orada çözülüyor.

Hemşehrilerimizin düşünceleri çok değerli

Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden

“12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesi bu etkinlikte sosyal belediyecilik ve

katılımcı belediyeciliğin en güzel örneği de sergileniyor. Çağırıcı, görüştüğü her vatandaştan ilçede

daha kaliteli bir yaşam için fikir, görüş ve önerilerini alıyor. Bir dosyada toplandıktan sonra

değerlendirilen bu fikirlerden uygun olanlar hayata geçiriliyor. Hemşehrileriyle yüz yüze buluşmanın

önemine dikkat çeken Çağırıcı, “Her hafta bir araya gelerek hem kişisel hem de Bağcılar’ın sorunlarını

birlikte çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizi hemşehrilerimle birlikte yönetiyoruz. Onların düşünceleri

bizim için çok değerli. Bu kapsamda önemli projeleri hizmete sunuyoruz” dedi.

Halk Görüşü her çarşamba saat 10.00’da Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenleniyor.