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Halk Görüşü 28 yaşına girdi

Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden “12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesi’nin 1994’te uygulamaya koyduğu Halk Görüşü 28 yaşına girdi. Her çarşamba günü vatandaşlarla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hem onların sorunlarına çözüm sunuyor hem de daha iyi bir ilçe için görüş ve önerilerini alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Şubat 2022 Çarşamba 17:16
Halk Görüşü 28 yaşına girdi
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Bağcılar Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Halk Görüşü, 28 yıldır ara vermeden
devam ediyor. Her Çarşamba günü düzenlenen ‘Halk Görüşü’nde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, hemşehrileriyle bir araya geliyor. Başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de katıldığı
toplantıda söz alan vatandaşlar, yüz yüze Çağırıcı’ya sorunlarını ve isteklerini anlatıyor. Vatandaşların
dinlenmesinin ardından sorunları ilgili müdür tarafından hemen orada çözülüyor.
Hemşehrilerimizin düşünceleri çok değerli
Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden
“12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesi bu etkinlikte sosyal belediyecilik ve
katılımcı belediyeciliğin en güzel örneği de sergileniyor. Çağırıcı, görüştüğü her vatandaştan ilçede
daha kaliteli bir yaşam için fikir, görüş ve önerilerini alıyor. Bir dosyada toplandıktan sonra
değerlendirilen bu fikirlerden uygun olanlar hayata geçiriliyor. Hemşehrileriyle yüz yüze buluşmanın
önemine dikkat çeken Çağırıcı, “Her hafta bir araya gelerek hem kişisel hem de Bağcılar’ın sorunlarını
birlikte çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizi hemşehrilerimle birlikte yönetiyoruz. Onların düşünceleri
bizim için çok değerli. Bu kapsamda önemli projeleri hizmete sunuyoruz” dedi.
Halk Görüşü her çarşamba saat 10.00’da Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenleniyor.

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