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Gençler engelliler için mavi kapak topladı

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, engellilere destek olmak için başlattıkları "Mavi Kapak" toplama kampanyası çerçevesinde 3 haftada 10 binden fazla kapak topladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:58
Gençler engelliler için mavi kapak topladı
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Sosyal projelerle adını duyuran Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi öğrenciler, engellilere yönelik farklı bir etkinliğe imza attı.  3 hafta önce bir araya gelen gençler mavi kapak toplamak için harekete geçti. Boş zamanlarında sıcak hava veya yağmurlu hava demeyen gençler sokakları dolaşıp kapak topladı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Yorulmak bilmeyen öğrencilerin özverili çalışmaları neticesinde bugüne kadar 10 bini aşkın kapak toplandı. Çuvallara konulan kapaklar engellilerin ihtiyacının karşılanması için belediye yada ilgili sivil toplum kuruluşlarına teslim edilecek.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençleri bu anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mavi kapak kampanyası yıl boyunca devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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