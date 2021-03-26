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Engelliler Siyahtan Pembeye Geçiş Yaptılar

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda kursiyerler, yaptıkları çizim ve resimlerle rehabilite oluyorlar. Engellilerin gördüğü eğitimle geldikleri son durum ise kullandığı renklere yansıyor. İlk günler karamsarlığın rengi olan siyah ile griyi kullanan engelliler şimdi ise huzurun rengi mavi ve sevginin simgesi pembeyi tercih ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mart 2021 Cuma 11:20
Engelliler Siyahtan Pembeye Geçiş Yaptılar
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’ndaki “El Becerileri” sınıfında 15 kursiyer, eğitim görüyor. Pandemi şartlarına uygun şekilde ayarlanmış sınıfta engellilere çizim yapma, desen boyama, resim yapma, ahşap yakma, alçı kalıpları üzerine boyama, seramik süsleme dersleri veriliyor. Kursiyerler, kendi ilgi alanlarına göre seçtikleri branşta hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor.

Sınıfı sanat galerisine çevirdiler

Resim öğrencileri, yaptıkları tablolarla sınıfı adeta bir sanat galerisine çevirdi. Sınıfın dört bir yanı rengarenk sulu boya çalışmalarıyla dolu. Duvarları süsleyen el emeği bu resimlerin en büyük özelliği ise eser sahibinin ruhsal durumunu yansıtması. Kursiyerler, yaptıkları resimlerde iç dünyalarını ve duygularını tuvale resmediyorlar. İlk gün kursa başladığında karamsarlık rengi olan siyah ve gri gibi renkleri kullanan engellilerin geçen zamanda sosyalleşip arkadaşlıklar kurduktan sonra ise huzuru temsil eden mavi ile sevginin simgesi pembeye resimlerinde ağırlık verdiği görüldü.

Çok büyük değişimler oldu

Engellilerin etkinliklerde el-göz koordinasyonu sağladığı için rehabilite olduğunu söyleyen el sanatları öğretmeni İlknur Kefeli, “Konuşamayan, kendini ifade edemeyenlerde bu çalışmaların çok etkisi oluyor. Neler hissettiklerini resimlerde yansıtıyorlar. Eğitim sezonunun başında yaptığımız resim çalışmalarıyla şimdikiler arasında çok fark var. Çok büyük değişimler oldu. İç dünyalarındaki farklılık görünüyor” dedi.

Tablolar, Engelliler Sarayı içindeki stantlarda satılarak sahiplerine gelir de getiriyor.

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