banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İstanbul Times TV 2021 Yılında da Sokak Röportajlarına Tam Gaz Devam Edecek
Son Dakika
İstanbul Times TV 2021 Yılında...
AGD’Nin Yeni Başkanı Öztürk’ten Gazetemize Ziyaret
AGD’Nin Yeni Başkanı Öztürk’ten Gazetemize...
İstanbullulara Yeni Yıl Hediyesi Yeni Tramvay
Son Dakika
İstanbullulara Yeni Yıl Hediyesi Yeni...
Op.Dr Urlu : Daha İyi Bir 2021 Yılı Diliyorum
Son Dakika
Op.Dr Urlu : Daha İyi...

Engelli Sarayı Kursiyeri EKPSS’de Türkiye Dördüncüsü Oldu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Halil Saka, bu yıl düzenlenen EKPSS’de (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) 98 bin kişi arasında 99.96 puanla Türkiye dördüncüsü oldu. Engelliler Sarayı’nda beklentilerinin üzerinde bir eğitim aldığını söyleyen Saka, “Dışarıda herhangi bir kursta bu kadar hassasiyetli ve planlı eğitim olacağını düşünmüyorum” dedi. Endüstri Mühendisliği mezunu Saka’nın hayali kendi mesleğini yapmak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2020 Perşembe 11:34
Engelli Sarayı Kursiyeri EKPSS’de Türkiye Dördüncüsü Oldu
banner171

ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen 2020-EKPSS’ye (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) 97 bin 646 kişi başvurmuştu. Memurluk için engellilerin ter döktüğü sınavın sonuçları kısa bir süre önce açıklanmıştı. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı tarafından düzenlenen ücretsiz EKPSS kursuna katılarak sınavlara hazırlanan kısmi görme ve işitme engelli Halil Saka (29), sınavdan 99.96 puan alarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Beklentilerimin üstünde bir organizasyon

Başarısında Engelliler Sarayı’nın büyük payının olduğunu belirten Saka, “Burada beklentilerimin üstünde bir organizasyon oldu. Bana pozitif katkılar sağladı. Ders veren hocaların bazıları benim gibi engelliydi. Bu durum eğitimim için de olumlu oldu. Birbirimizin durumunu daha iyi anlayıp ona göre eğitim aldık. Dersin yanında güzel arkadaşlıklar da kurduk. Bizde iz bırakan eğitmenlerimiz de oldu. Özellikle Melisa hocamızın engel durumumu aşabilmem adına bana çok katkısı oldu. Dışarıda herhangi bir kursta bu kadar hassasiyetli ve planlı eğitim olacağını düşünmüyorum” dedi.

Engelli vatandaşlara örnek olsun

Engelliler Sarayı’nın sunduğu bütün olanakları değerlendirdiklerini söyleyen Saka şöyle devam etti: “Burada yaklaşık olarak 6 ay eğitim aldım. Pandemi dolayısıyla kesintiler yaşadık ancak burada oluşturduğumuz alt yapı bizi başarıya götürdü. Burası bizim çabamızla olan bir şey değildi. Belediye başkanımız Lokman Çağırıcı’dan bize gelen ekstra bir hizmet oldu. Kendisine ve bu planlamada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım buranın başarısı benim gibi engelli vatandaşlara örnek olur.”

Şu anda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni olarak çalışan Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Saka, kendi mesleğini icra edeceği bir pozisyonda çalışmak istiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazarlarda HES Kodu Uygulaması
Pazarlarda HES Kodu Uygulaması
Pandemi Sürecinde Bağcılar Zabıtadan Denetim Rekoru
Pandemi Sürecinde Bağcılar Zabıtadan Denetim Rekoru
Bağcılar’da 4 Bin 333 Bina Dezenfekte Edildi
Bağcılar’da 4 Bin 333 Bina Dezenfekte Edildi
Pandemi Döneminde De Kütüphane Boş Kalmıyor
Pandemi Döneminde De Kütüphane Boş Kalmıyor
Bağcılar Belediyesi, 2 projeyle 2020 Erişilebilirlik ödüllerine aday
Bağcılar Belediyesi, 2 projeyle 2020 Erişilebilirlik ödüllerine aday

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169