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Engelli Basketçiler Sahaya İndi

Kovid-19 nedeniyle ertelenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin tek devreli lig usulü üç etapta oynanmasına karar verilmesiyle Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sahalara indi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2021 Salı 10:27
Engelli Basketçiler Sahaya İndi
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 Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlar, ilk maçlarında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’yle karşı karşıya gelecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı mart ayında o andaki sıralamaya göre tamamlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne bu hafta start veriliyor. Toplam dört etaptan oluşan Süper Lig 1. etabının maçları, 8-12 Nisan tarihleri arasında Yalova’da tek devreli lig usulüne göre yapılacak. Ligin başarılı takımlarından Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ise ilk maçını 8 Nisan 2021 tarihinde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’yle Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Play off oynamak istiyoruz

Kararın açıklanmasının ardından mavi beyazlılar, çalışmalarını yoğunlaştırarak sezona iddialı girmenin hesaplarını yapmaya başladı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda antrenmanlarını yapan sporcular, maç oynamayı özlediklerini ve başarılı olmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Yeni sezonda engellilere başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Uzun bir aradan sonra liglerin başlayacak olması bizi ve sporseverleri sevindirdi. Takımımızın gücü ortada. Biz ligde hedefi olan bir takımız. Gençlerimiz bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Güze bir sezon geçirip play off oynamak istiyoruz” dedi.

Toplam dört etaptan oluşan sezon planlamasına göre; 1. Etap 8-12 Nisan, 2. Etap 1-5 Mayıs, 3. Etap 19-23 Mayıs ve Play-Off ise 4-12 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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