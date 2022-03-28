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Emine Erdoğan’dan Bağcılarlı sporculara ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil eden Bağcılar Belediyesi sporcuları Hamide Doğangün ile Zübeyde Süpürgeci de ödüle layık görüldü. Erdoğan, gurur tablosunda yer alan Bağcılarlı milli sporcuları tebrik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 09:28
Emine Erdoğan’dan Bağcılarlı sporculara ödül
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Kadın istihdamının hızla arttığı enerji sektöründe farkındalık oluşturmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti. Görkemli geceye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, etkinlikle en büyük amaçlarının kamuoyunda kadınların başarı hikâyelerini daha görünür kılmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Alkışlarla sahneye çıktılar

Konuşmaların ardından “Akademi”, “Profesyonel”, “İş Dünyası”, “İlham Veren Kadın”, “Girişimcilik”, “Enerjide Örnek Şirket” ve “Jüri Özel” kategorilerinde ödüller verildi. Ayrıca, salgın nedeniyle 2020'de ertelenen ödüller de aynı gecede sahiplerini buldu. Gecede Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda milli takım kadrosunda yer alan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcuları Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de ödül kazandı. Erdoğan, alkışlarla sahneye çıkan Doğangün ve Süpürgeci’yi kutlayıp başarılarının devamını diledi. Sertab Erener’in konser verdiği program, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

En kalbi duygularımla kutluyorum

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı açıklamada “Bu çok anlamlı ve özel etkinlikte ödül kazanarak bize büyük bir mutluluk yaşatan değerli sporcularımızı şahsım ve ilçem adına en kalbi duygularımla kutluyorum. Her zaman her koşulda maddi ve manevi olarak sizin yanınızdayız” dedi.


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