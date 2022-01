Emine Erdoğan Bağcılar’da kütüphane açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında yapılan kütüphanelerin açılışına Bağcılar’da devam

edildi. Bağcılar'da Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen programa, Emine Erdoğan,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK

Parti eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar

Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü

Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bilgi hakim bir güç

Tören başlamadan önce Emine Erdoğan, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile okulun içine kurulan

stantta ebru yaptı. Programda konuşan Emine Erdoğan, "Yaşadığımız çağda bilgi, hâkim bir güç haline

geldi. Öğrenmeyi okul duvarlarının arasına sıkıştırmamak, zenginleştirilmiş kütüphanelerle daim

kılmak, bugün her şeyden önemli. O nedenle, Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu projenin son

derece takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir zamanda, kütüphanesi olmayan 16 bin 316

okulda kütüphane kurulumu tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığımız da, 'MEB Yayınları Uygulaması ve

İnternet Sitesini' hizmete açmıştır. MEB Kültür Yayınları tarafından basılan eserlere, bu mecrada

erişilebilecek olması gerçekten çok sevindirici” dedi.

Ülkemizin dört bir yanında karşılık buldu

Milli Eğitim Bakanı Özer ise "Yaklaşık 2 ay önce başlattığımız kütüphanesiz okul kalmayacak

seferberliğimiz ülkemizin dört bir yanında büyük bir karşılık buldu. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde

gerekli tüm kaynakları okullarımıza aktardık. 81 ildeki tüm okullarımızın kütüphanesini yeniden elden

geçirdik. Kütüphanesi olmayan okullarımızda yeni kütüphaneler inşa ettik. Kütüphanesi olan

okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirdik” dedi.

Kütüphane geleceğe olan büyük yatırımdır

Kütüphanenin her yaş grubundan insan için ihtiyaç olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı, “Açılan her kütüphane geleceğe olan büyük bir yatırımdır. Öğrencilerimize hayırlı

olsun diyorum. Çocuklarımız bu kütüphanedeki kitaplar aracılığıyla nesiller arasında aktarımda

bulunacak” dedi.

Kurdele kesimiyle lisede eski televizyon, çöp tenekesi, su borusu ve kavanoz gibi atık malzemelerle

hazırlanan kütüphanenin açılışı yapıldı. Davetliler, Güzel Sanatlar Lisesi'nde kurulan Atık sanal

Kütüphanesi’ni gezdi.