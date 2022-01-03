Emine Erdoğan Bağcılar’da kütüphane açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen
"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında yapılan kütüphanelerin açılışına Bağcılar’da devam
edildi. Bağcılar'da Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen programa, Emine Erdoğan,
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK
Parti eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Bilgi hakim bir güç
Tören başlamadan önce Emine Erdoğan, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile okulun içine kurulan
stantta ebru yaptı. Programda konuşan Emine Erdoğan, "Yaşadığımız çağda bilgi, hâkim bir güç haline
geldi. Öğrenmeyi okul duvarlarının arasına sıkıştırmamak, zenginleştirilmiş kütüphanelerle daim
kılmak, bugün her şeyden önemli. O nedenle, Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu projenin son
derece takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir zamanda, kütüphanesi olmayan 16 bin 316
okulda kütüphane kurulumu tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığımız da, 'MEB Yayınları Uygulaması ve
İnternet Sitesini' hizmete açmıştır. MEB Kültür Yayınları tarafından basılan eserlere, bu mecrada
erişilebilecek olması gerçekten çok sevindirici” dedi.
Ülkemizin dört bir yanında karşılık buldu
Milli Eğitim Bakanı Özer ise "Yaklaşık 2 ay önce başlattığımız kütüphanesiz okul kalmayacak
seferberliğimiz ülkemizin dört bir yanında büyük bir karşılık buldu. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde
gerekli tüm kaynakları okullarımıza aktardık. 81 ildeki tüm okullarımızın kütüphanesini yeniden elden
geçirdik. Kütüphanesi olmayan okullarımızda yeni kütüphaneler inşa ettik. Kütüphanesi olan
okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirdik” dedi.
Kütüphane geleceğe olan büyük yatırımdır
Kütüphanenin her yaş grubundan insan için ihtiyaç olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Açılan her kütüphane geleceğe olan büyük bir yatırımdır. Öğrencilerimize hayırlı
olsun diyorum. Çocuklarımız bu kütüphanedeki kitaplar aracılığıyla nesiller arasında aktarımda
bulunacak” dedi.
Kurdele kesimiyle lisede eski televizyon, çöp tenekesi, su borusu ve kavanoz gibi atık malzemelerle
hazırlanan kütüphanenin açılışı yapıldı. Davetliler, Güzel Sanatlar Lisesi'nde kurulan Atık sanal
Kütüphanesi’ni gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen