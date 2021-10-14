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Çağırıcı: Z kuşağı yok inançlı gençlik var

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her akşam bir mahallede buluştuğu gençlerle çay sohbeti yapıyor. İstek ve sıkıntıları dinleyen Çağırıcı, Z kuşağıyla ilgili sorulara ise “Z kuşağı diye bir şey yok. Bunlar özellikle gençleri dışlamak ve farklı bir gençlik oluşturmak için oluşturulan algı. Milletine, vatanına sevdalı ve ailesine bağlı inançlı gençlik var” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ekim 2021 Perşembe 10:40
Çağırıcı: Z kuşağı yok inançlı gençlik var
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“Önceliğimiz gençliğimiz” diyerek hizmetlerde önceliği onlara veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” adlı etkinliklerde her akşam bir mahallede gençlerle bir araya
geliyor. Buluşmaların son adresi Merkez Mahallesi oldu. Aile Parkı’nda akşam saatlerinde toplanan
gençler, çay eşliğinde Çağırıcı’yla sohbet etti. Çağırıcı her sorularında Z kuşağı ibaresini kullanan
gençleri, “Z kuşağı diye bir şey yok. Bunlar özellikle gençleri dışlamak ve farklı bir gençlik oluşturmak
için oluşturulan algı. Milletine, vatanına sevdalı ve ailesine bağlı inançlı gençlik var” diye uyardı.
Kaykay pisti müjdesi
Çağırıcı gençlere e-spor merkezi ve kaykay pisti müjdesi verdi. Çağırıcı, “Bağcılar Meydan’da yakın
zamanda kaykay başlıyor. Orada güzel bir kaykay pisti yapacağız” diye konuştu. Bu habere sevinen
gençler, alkışlarla teşekkür etti. Yoğun ilgi gören programa; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK
Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da katıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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