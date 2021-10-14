Çağırıcı: Z kuşağı yok inançlı gençlik var

“Önceliğimiz gençliğimiz” diyerek hizmetlerde önceliği onlara veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman

Çağırıcı, “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” adlı etkinliklerde her akşam bir mahallede gençlerle bir araya

geliyor. Buluşmaların son adresi Merkez Mahallesi oldu. Aile Parkı’nda akşam saatlerinde toplanan

gençler, çay eşliğinde Çağırıcı’yla sohbet etti. Çağırıcı her sorularında Z kuşağı ibaresini kullanan

gençleri, “Z kuşağı diye bir şey yok. Bunlar özellikle gençleri dışlamak ve farklı bir gençlik oluşturmak

için oluşturulan algı. Milletine, vatanına sevdalı ve ailesine bağlı inançlı gençlik var” diye uyardı.

Kaykay pisti müjdesi

Çağırıcı gençlere e-spor merkezi ve kaykay pisti müjdesi verdi. Çağırıcı, “Bağcılar Meydan’da yakın

zamanda kaykay başlıyor. Orada güzel bir kaykay pisti yapacağız” diye konuştu. Bu habere sevinen

gençler, alkışlarla teşekkür etti. Yoğun ilgi gören programa; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK

Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da katıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)