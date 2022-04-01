banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.251,68
ALTIN
911,32
DOLAR
14,70
STERLİN
19,27
EURO
16,23
İZEDEF'ten Gövde Gösterisi (VİDEOLU)
Son Dakika
İZEDEF'ten Gövde Gösterisi
Gazeteciler İBB sosyal tesis indirimini geri istiyor...
Gazeteciler İBB sosyal tesis indirimini...
İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
Memleket Partisi İlçe Başkanı Eker GÜNDEM'İN Konuğu Oldu (VİDEOLU)
Memleket Partisi İlçe Başkanı Eker...

Bedir Camii ibadete açıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında 5 yıl önce Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yapımına başlanan Bedir Camii Ramazan Ayı’nın başlamasına bir gün kala ibadete açıldı. Selçuklu yıldızlı mimarisine uygun şekilde inşa edilen ve içinde Kur’an Kursu da bulunan iki katlı camide aynı anda 1400 kişi namaz kılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 16:29
Bedir Camii ibadete açıldı
banner171

Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde temeli 2017 yılında atılan Bedir Camii’nin inşaatı tamamlandı. Bağcılar Belediyesi ve cami derneğinin desteğiyle yapılan camide bugün Cuma namazında ezan sesi yükseldi. Cuma namazını bu camide kılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Türkiye’de camileri kentsel dönüşüme tabi tutan sadece Bağcılar Belediyesi. Betonundan demirine kadar malzeme noktasında her şeyini karşılıyoruz. Şimdiye kadar 24 camimizi aynı şekilde dönüştürdük. Cami derneğimizle birlikte dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar camilerin etrafını kamulaştırarak genişletiyoruz. Bu caminin etrafında da binalar vardı kamulaştırdık ve bahçe yaptık. İnşallah gelecek nesiller burada yetişecek” dedi.

Selçuklu Yıldızı gibi parlayacak

Cuma namazına; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan da iştirak etti. Selçuklu yıldızlı mimarisine uygun şekilde yapılan ve içinde Kur’an Kursu da bulunan iki katlı camide aynı anda 1400 kişi ibadet edebilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar öğrencileri BM’nin hedefleri üzerine proje üretecek
Bağcılar öğrencileri BM’nin hedefleri üzerine proje üretecek
Geleceğin yazılımcıları Bilişim Vadisi’ni gezdi
Geleceğin yazılımcıları Bilişim Vadisi’ni gezdi
Bahadır Yenişehirlioğlu: Kitapla ihya da imha da edebilirsiniz
Bahadır Yenişehirlioğlu: Kitapla ihya da imha da edebilirsiniz
Kadınlar resimleriyle baharı getirdi
Kadınlar resimleriyle baharı getirdi
Cam Dostu Süpürgecilerden ekonomiye dev destek
Cam Dostu Süpürgecilerden ekonomiye dev destek

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169