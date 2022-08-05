Bakan Murat Kurum’dan Bağcılar’a 8 Müjde

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı “Yüz yüze 100 Gün Projesi”nin bugünkü durağı Bağcılar oldu. Bu amaçla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Dr. Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve partililer bir araya geldi. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda ilçenin sorunları ve çözümleri konuşuldu.

İstanbullular için 1994 ruhuyla ve ilk günkü aşkla çalıştıklarını bildiren Bakan Kurum, 94 ruhunun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, İstanbul’u yeniden medeniyet iddiasına taşıyan ruh olduğunu ve İstanbul’u yeniden hak ettiği o ruhla, o kadrolarla, o aşkla buluşturmak istediklerini dile getirdi.

AK Parti’nin başarısının temel itici gücü sizsiniz

Bağcılar’ın bugüne kadar olduğu gibi 2023’te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği vereceğini söyleyen Kabaktepede “Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti’nin 20 yıllık başarısının temel itici gücü sizlersiniz” diye konuştu.

En büyük hizmetleri yine AK Parti yapacak

Başkan Özdemir ise şunları söyledi: “Bakanımızın ilçemizle alakalı bölge planlarından kentsel dönüşüme kadar ihtiyacımız olan her konuda desteklerini gördük. Bize olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu ülke kuruluşundan bugüne kadar enbüyük hizmetleri AK Parti hükümetinde gerçekleştirdi. Özgüvenli olmak durumundayız. İnşallah bundan sonra da en büyük hizmetleri AK Parti yapacak.”

Gençlerle sohbet ettiler

Bakan Kurum ve beraberindekiler, Çarşı Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Gençlerle selamlaşan heyet, onların geleceğe dönük görüşlerini dinledi. Heyet, cami bahçesinde de vatandaşlarla oturup çay içti. İlçe sakinleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan Kurum ve Özdemir, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Bağcılar, güvenli konutların yeşil alanların merkezi olsun

Öğleden sonra ise Kurum, Üçyüzlü Metro İstasyonu çıkışında düzenlenen mitingde Bağcılarlılarla buluştu. Bağcılar için önemli bir gün olduğunu söyleyen Kurum, “Bütün kardeşlerimiz gece gündüz çalışıyorlar. İnşallah Bağcılar’ımızı geleceğe taşıyacak adımlar atacağız. Vatandaşlarımızla gönül gönüle el birliği içerisinde projelerimizi bir bir tamamlayıp hizmete sunacağız. Bağcılar’ın ihtiyacı olan ne varsa yapmaya hazırız. Biz Bağcılar’ı gönülden seviyoruz. İstiyoruz ki, Bağcılar, güvenli konutların, yeşil alanların merkezi olsun. Bağcılarlı gençler geleceğe daha güvenli ve umutla baksın. Ekonomisi, istihdamı, ulaşımıyla İstanbul’umuzun örnek gösterilen ilçelerinden bir tanesi olsun” dedi.

Millet Bahçesi yapılıyor

Heyecanlı olduğunu söyleyen Kurum, Bağcılarlılar için 8 müjdeyi açıkladı. Kurum, verdiği müjdeleri, şu şekilde sıraladı:

-Ebubekir Camii’nin hemen yanında 62 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi yapıyoruz. 2 bin 500 ağacın olacağı bahçede yürüyüş yolları, Millet Kıraathanesi kütüphane ve sosyal donatı alanları olacak. Ayrıca belediyemizle karar aldık. Hem piknik alanlarımızda çevre düzenlemeleri yapıyoruz hem de yenilerini ekliyoruz.

-Kentsel dönüşüm noktasında bizim en önemli merkezlerimizden biri olacak. 10 noktada dönüşüm devam ediyor. Ekim ayı sonunda Albayrak sitemizi hak sahiplerine teslim edeceğiz.

-İmara kapalı alanlarımız var. Bu önemli sorunlardan bir tanesi. Şu anda Esenler – Bağcılar sınırına yakın bir alanda inşa ettiğimiz konutlar var. Bağcılar için 1000 tane rezerv konut ayırıyoruz. 300’ünü belediyemize veriyoruz. Evi ve işyeri donatı alanında kalan vatandaşlarımızla anlaşma suretiyle onlara vereceğiz. Boşalan alanlardaki yapıları kaldırıp bina yapmadan park, yeşil alanla, kreşler, okullar inşa edeceğiz.

-Bağcılar’da konut fiyatları aşağı çekilecek ve kira fiyatları düşecek. Yeni evli, emekli, dar gelirli, engelli, genç kardeşlerimize konut projemizde yer ayıracağız.

-Sporcularımız için içinde her türlü imkanı alt yapıyı barındıran üçüncü antrenman sahasını inşallah Bağcılar’ımıza kazandırıyoruz.

-Milli Eğitim Bakanlığımız belediyemizle birlikte şu anda 13 tane kreş yapıyor. Bu yıl içinde yapılacak ve hizmete sunulacak.

-Engelli kardeşlerimizi unutamayız. Bağcılar’da yeni engelli bakım evleri yapmaya başladık. Tüm kaldırımlarda, asansörlerde, alışveriş merkezlerinde, sosyal dolanı alanlarında engelli kardeşlerimiz hiçbir sorun yaşamadan istifade edecekler.

-22 mahalleye içerisinde çağın bütün teknolojilerini barındıran, robotik deneylerin ve ARGE çalışmaların da yapılacağı kantiniyle, okuma salonlarıyla, dinlenme alanlarıyla kaplı 22 park inşa edeceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA