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Bağcılar’dan Suriye’ye 5 yardım TIR’ı yola çıktı

Bağcılar Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu Bağcılar’daki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle toplanan 5 TIR yardım Suriye’nin İdlib şehrindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. “Suriye Yardım Çalışmaları” adıyla yola çıkan TIR araçlarında battaniyeden kıyafete kadar çok sayıda çeşitli kışlık ürün ve hijyenik malzeme bulunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 09:23
Bağcılar’dan Suriye’ye 5 yardım TIR’ı yola çıktı
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“Kardeşlik sınır tanımaz” diyerek dünyanın dört bir yanında sıkıntıya düşmüş, zorda kalmış insanlara çare olan Bağcılar Belediyesi, şimdi de zulmün devam ettiği Suriye’nin İdlib şehrine yardım eli uzattı. Bu amaçla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı yardım kampanyasına da katıldı. Kış çalışmaları 2021 adı altında yapılana çalışmalarda bağışlarla sağlanan yataktan battaniyeye kıyafetten hijyenik ürünlere kadar çok çeşitli temel ihtiyaç malzemeleriyle 5 TIR dolduruldu.

Kampanya tam zamanında yapıldı

4 milyona yakın mazlumun yaşadığı İdlib’e gidecek TIR araçları için Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda uğurlama töreni yapıldı. Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar, kurum ve kuruluşlarıyla bugüne kadar insanlık adına, kardeşlik adına birçok çalışmaya öncülük etti. Bizim bu yardım geleneğimiz tarihten almış olduğumuz sorumluluğun da bir gereğidir. Çünkü ecdadımız dünyanın birçok bölgelerinde savaşta da barışta da hep mazlumun yanında oldu. Din, dil, ırk gözetmeksizin bu çalışmalara yüzyıllarca öncülük etti. Bizler de tarihten aldığımız sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de İHH Bağcılar şubemizin ev sahipliğinde bir kampanyada daha beraberiz. Kampanya tam zamanında yapıldı. Kışın bastırdığı soğuk ortamda, yokluk içinde kardeşlerimiz hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. İnşallah gönderdiğimiz yardımlar kardeşlerimizin dertlerine çare olacak” dedi.

İçinde temel ihtiyaç malzemesi bulunan 5 TIR, yapılan toplu duaların ardından İdlib’deki yardıma muhtaç kişilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, İHH Bağcılar Şube Başkanı Halil Oğlak ve vatandaşlar katıldı.

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