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Bağcılar’da vatandaşa ve belediye personeline randevusuz aşı 

Başkan Çağırıcı: Kovid 19 belasından kurtuluşun yolu aşıdan geçiyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Eylül 2021 Cumartesi 09:35
Bağcılar’da vatandaşa ve belediye personeline randevusuz aşı 
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 Bağcılar Belediyesi’nde Kovid 19 ile mücadele kapsamında vatandaşlar ile belediye personeline randevusuz aşı yapıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar tercihine göre Sinovac veya Biontech aşılarını yaptırdı.
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Salgından korunmanın en etkili yolu aşı olmaktan geçiyor. Belediye olarak ikici kez kampanyaya destek verdik, ihtiyaç duyuldukça desteğimiz sürecek” dedi.

Ülkemizde okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte halen etkisini sürdüren Kovid 19’dan korunmak amacıyla aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi’nde vatandaşlara ve belediye personeline randevusuz aşı yapıldı.

İlk görüldüğü 2020 yılı Mart ayından bu yana pandemiyle mücadelesini sürdüren Bağcılar Belediyesi, aşı uygulamasına da destek sağlıyor. Bu kapsamda daha önce olduğu gibi bu kez 10 Eylül Cuma günü Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde aşı kampanyası düzenlendi. Aşı olmak isteyenlere, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında form doldurduktan sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personeli tarafından tercihine göre Sinovac veya Biontech aşısı yapıldı. 

PANDEMİDEN KURTULMANIN YOLU AŞI OLMAKTAN GEÇİYOR

Toplumda pandeminin yayılmasının önlenmesinde aşının önemli olduğunu hatırlatan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu amaçla Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına katkıda bulunduklarını söyledi. Çağırıcı, “1,5 yılı aşkın süredir dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz etkileyen ve insanların ölümüne sebep olan pandemiden bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bunun yolu aşı olmaktan geçiyor. İnsanlarımız artık maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor. İnşallah aşı işleminin tamamlanmasıyla bu beladan kurtulacağız” dedi.

Aşı kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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