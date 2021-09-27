Bağcılar’da rap gecesi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konserleri’nde rap müziğin güçlü isimleri Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker gençlerle buluştu. Etkinliğin yapıldığı Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı tıklım tıklım doldu. 20 bin kişinin katıldığı müzik ziyafetinde ünlü rapçiler, söyledikleri şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

“Hizmetlerde önceliğimiz gençlerimiz” diyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şimdi de “Gençlik Konserleri” projesini hayata geçirdi. Bu projeyle ilçede yaşayan gençlerin hayranı oldukları isimlerle bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda rap dünyasının önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker Bağcılar’da ağırlandı. Konserin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı saatler öncesinden dolmaya başladı. Konser alanı girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldı. Yoğun ilgi gören konser için 20 bin kişi meydanı doldurdu.

Performanslarıyla gönülleri fethettiler

Saatler 19.00’u gösterdiğinde ise sahneye ilk olarak Bağcılarlı sanatçılar Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat (Wolker) çıktı. “Konserde değil mahallemizdeyiz” diyen ikili, “Fersah” ve “Çakı” başta olmak üzere tanınmış şarkılarıyla coşkulu dakikalar yaşattı. İlerleyen saatlerde ise Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) yoğun alkış ve ışıklar eşliğinde sahnede yerini aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, muhteşem performansıyla gönülleri fethetti. Sagopa’nın eski yeni bütün şarkılarına eşlik eden hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.

Gençler eğlenmeye devam

Sanatçılara çiçek takdiminde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her kesime hizmet etmenin mutluğu içerisinde olduklarını söyleyerek “Hizmetlerimizle gençlerimizin özellikle sosyal ve kültürel anlamda yetişmelerine destek veriyoruz. Bugün de onların isteği üzerine bir gençlik şöleni düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gençler eğlenmeye devam. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere” dedi.

Etkinlikten dolayı emeği geçen Çağırıcı’ya teşekkür eden Kajmer de “Gençler sizin sayenizde çok eğleniyorlar” dedi. Gençlik Konserleri ilerleyen günlerde yeni isimlerle devam edecek.

Kaynak:İstanbul Times Habeer Ajansı