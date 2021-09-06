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Bağcılar’da Okullarda Eğitim Ders Zilinin Çalmasıyla Başladı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı:“Yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı sevinçliyiz”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2021 Pazartesi 14:47
Bağcılar’da Okullarda Eğitim Ders Zilinin Çalmasıyla Başladı
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Bağcılar’daki ilkokul, ortaokul ve liselerde 2021- 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı düzenlenen törenle başladı. Pandemi sebebiyle 1,5 yılı aşkın süredir aksayan yüz yüze eğitimin tekrar başlamasından dolayı sevinçli olduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İlçemizde eğitimin en üst seviyede yapılabilmesi, öğrencilerimizin bilgili ve donanımlı yetişmesi için her türlü imkanı sunuyoruz. Onların başarısı bizlere gurur yaşatıyor” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bağcılar’da yeni eğitim ve öğretim dönemi ders zilinin çalmasıyla başladı. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana ara verilen yüz yüze eğitimin başlamasıyla çocuklar arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Dede Korkut İlkokulu’nda düzenlenen törene Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, okul idarecileri ile öğrenci ve veliler katıldı.  Törende protokol tarafından okul zilinin çalınmasının ardından öğrenciler, öğretmenleri refakatinde sınıflara alındı. Ardından Başkan Çağırıcı,  Tüysüz ve Yılmaz sınıflardaki sıralarda oturarak, minik öğrencilerle bir süre sohbet ettiler. Öğrencilerin heyecanlarına ortak oldular.

“Sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum”

Yeni eğitim ve öğretim döneminin huzur, sağlık ve güven ortamında yaşanması temennisinde bulunan Başkan Çağırıcı, “1,5 yılı aşkın sürenin sonunda yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı. Hepimiz sevinçliyiz. Eğitimin tekrar aksamaması için hepimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız, aşımızı olacağız” dedi. İlçede 152 bin öğrencinin eğitim aldığını hatırlatan Çağırıcı, bunun aynı zamanda yer üstü zenginliği olduğunun altını çizdi. Eğitim alanında da en üst seviyelere ulaşmak için gayret gösterdiklerini belirten Çağırıcı, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını söyledi. Çağırıcı, şunları söyledi:

“Artık günümüzde hemen her alanda olduğu gibi eğitimde de rekabet öne çıktı. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin bilgili ve donanımlı yetişmesini istiyoruz. Diğer ülkelerin öğrencileriyle her alanda rekabet edebilmeleri bizim için çok önemli. Onların ne iyi şekilde eğitim alabilmesi için her türlü imkanı sunuyoruz. Yine her yıl yeni eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye malzemesi dağıtıyoruz. Kitaplarınıda devletimiz veriyor. Okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.” 

Okul idareleri, pandemi kurallarına uyulması konusunda her teneffüs anonsla öğrencilere uyarı yapıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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