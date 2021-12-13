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Bağcılar’da minik kulaçlar şov yaptı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yüzme Şampiyonası’nda çocuklar ve gençler, kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda 3 kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, “İstiyoruz ki Bağcılar’da yüzme bilmeyen kalmasın, sporun her alanında şampiyonlarımız yetişsin” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2021 Pazartesi 11:15
Bağcılar’da minik kulaçlar şov yaptı
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Bağcılar Belediyesi’nin ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlattığı yüzme kursları sonunda
düzenlenen 4. Yüzme Yarışması yoğun ilgi gördü. Göztepe Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinliğe
8-9 yaş minikler, 10-11 yaş yıldızlar ve 12-13 yaş büyükler kategorisinde 328’si erkek ve 275’i kız
öğrenci olmak üzere toplam 603 öğrenci katıldı. Zorlu mücadelenin sonucunda finale kalan yüzücüler,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın başlama düdüğünün ardından birincilik için kulaç attı.
Heyecanlı anların yaşandığı programda sporcuları izleyen aileleri de onlara destek verdi.
Müsabaka sonucunda her kategoride ilk 3’e giren öğrenciye ödülleri takdim edildi. Dereceye giren
öğrencileri tebrik eden İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bizim arzumuz çocuklarımızın bu şekilde
yetişmesidir. Sporun, sanatın bütün dallarında olmamız gerekiyor. Buraya katılan çocuklarımızın hepsi
şampiyon” dedi.
Bağcılar’da yüzme bilmeyen kalmasın
Gençlerin güzel bir ortam oluşturduklarını söyleyen Başkan Çağırıcı da “Bağcılarımızda çocuklarımıza
ve gençlerimize önem veriyoruz ki geleceğimize emin adımlarla yürüyelim. Çocuklarımız bugün burayı
şenlendirdiler. 10. yüzme havuzumuzun inşaatı da bitmek üzere. İstiyoruz ki Bağcılar’da yüzme
bilmeyen kalmasın, sporun her alanında şampiyonlarımız yetişsin. Buradaki tek gayemiz bu” diye
konuştu.
Ödül törenine iştirak eden AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz da başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

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