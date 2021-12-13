Bağcılar’da minik kulaçlar şov yaptı

Bağcılar Belediyesi’nin ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlattığı yüzme kursları sonunda

düzenlenen 4. Yüzme Yarışması yoğun ilgi gördü. Göztepe Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinliğe

8-9 yaş minikler, 10-11 yaş yıldızlar ve 12-13 yaş büyükler kategorisinde 328’si erkek ve 275’i kız

öğrenci olmak üzere toplam 603 öğrenci katıldı. Zorlu mücadelenin sonucunda finale kalan yüzücüler,

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın başlama düdüğünün ardından birincilik için kulaç attı.

Heyecanlı anların yaşandığı programda sporcuları izleyen aileleri de onlara destek verdi.

Müsabaka sonucunda her kategoride ilk 3’e giren öğrenciye ödülleri takdim edildi. Dereceye giren

öğrencileri tebrik eden İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bizim arzumuz çocuklarımızın bu şekilde

yetişmesidir. Sporun, sanatın bütün dallarında olmamız gerekiyor. Buraya katılan çocuklarımızın hepsi

şampiyon” dedi.

Bağcılar’da yüzme bilmeyen kalmasın

Gençlerin güzel bir ortam oluşturduklarını söyleyen Başkan Çağırıcı da “Bağcılarımızda çocuklarımıza

ve gençlerimize önem veriyoruz ki geleceğimize emin adımlarla yürüyelim. Çocuklarımız bugün burayı

şenlendirdiler. 10. yüzme havuzumuzun inşaatı da bitmek üzere. İstiyoruz ki Bağcılar’da yüzme

bilmeyen kalmasın, sporun her alanında şampiyonlarımız yetişsin. Buradaki tek gayemiz bu” diye

konuştu.

Ödül törenine iştirak eden AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa

Yılmaz da başarılı olan öğrencileri tebrik etti.