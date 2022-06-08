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Bağcılar’da Keşkek Festivali’ne yoğun ilgi

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Keşkek Festivali, başta Samsunlular olmak üzere İstanbul’un dört bir yanından vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte davetliler hem keşkek yedi hem de yöresel müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 09:38
Bağcılar’da Keşkek Festivali’ne yoğun ilgi
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Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Samsunlular Platformu işbirliğiyle Keşkek Festivali düzenlendi. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Samsunluların yanında şehrin dört yanından binlerce kişi katıldı. Alanı dolduran vatandaşlar keşkek yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Dev kazanlarda pişirilen keşkek yemeği tabaklarla sıcak sıcak davetlilere ikram edildi. Özellikle düğünlerin vazgeçilmez yemeklerinden olan keşkek, davetlilerden tam not aldı.

Ayrıca, kurulan stantta Samsun’a ait gırçan kavurmasından bezeye, nokuldan patıla kadar değişik isimlerdeki yöresel yemekler sergilendi. Büyük coşkunun yaşandığı meydanda yerel sanatçılar verdiği konserlerde eğlence doruk yaptı. Sanatçıların sahne performanslarına eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Gençler de çalan kemençe müziği eşliğinde el ele verip horon oynadı.

Güzellikleri hep beraber yaşıyoruz

Çok güzel bir ortamda olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Karadeniz’in en renkli illerinden biri Samsun. Bugün burada Samsunlu hemşehrilerimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kırmızı beyaz renkleriyle bir aradayız. Keşkek de çok sevdiğim bir yemek. Güzellikleri hep beraber yaşıyoruz” dedi.

Festivale; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, MHP MKYK Üyesi Erdem Karakoç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Başkanı Hasan Kaya Aşçı, Bağcılar Samsunlular Platformu Başkanı İbrahim Arslan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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