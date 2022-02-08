Bağcılar’da kentsel dönüşüme devam



- Ece Sitesi çözüme kavuştu

Başkan Çağırıcı, kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarının yerinde dönüşüm olduğunu belirterek,

“Mevcut mülk sahiplerinin yeni dairelerine kavuşması için 2 yıl kira desteği ile birlikte yapılacak artı

ödemeye 15 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Ayrıca dikey yapılaşmadan kaçınarak neredeyse aynı

yoğunlukta sosyal bir projeyi hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

Davullu zurnalı halaylarla yaptığı yıkımlar ile kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştiren Bağcılar

Belediyesi yeni bir projeye daha imza atıyor. İlçede riskli alan ilan edilen noktalardan biri olan

Yenimahalle’deki Ece Sitesi sakinleri, Belediye Başkanlık Konferans Salonu’nda Başkan Lokman

Çağırıcı ile bir araya geldi. Çağırıcı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bağcılar Belediyesi

Kentsel Tasarım Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen projeye ilişkin yapılacak olan dairelerin

büyüklükleri, kat sayıları, mimari proje örnekleri ve benzeri detayları anlattı.

Yeni projenin yüzde 60’ı peyzaj ve otopark

Başkan Çağırıcı, deprem riski taşıyan 327 bağımsız birimin yer aldığı Ece Sitesi ve çevresindeki toplam

11.400 metrekarelik bölgenin kentsel dönüşüm alanına alındığını belirterek, proje alanın yüzde 60’ı

peyzaj ve otopark olmak üzere modern bir yaşam alanına dönüştüreceklerini söyledi.

Kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarının yerinde dönüşüm olduğunu kaydeden Çağırıcı şöyle devam

etti: “Mevcut mülk sahiplerinin yeni dairelerine kavuşması için 2 yıl kira desteği ile birlikte yapılacak

artı ödemeye 15 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Ayrıca dikey yapılaşmadan kaçınarak neredeyse aynı

yoğunlukta sosyal bir projeyi hayata geçirmiş olacağız.”

Huzurlu bir yaşam sizi bekliyor

Ece Sitesi sakinlerinin kaliteli bir yaşam alanına sahip olacağını belirten Çağırıcı, “Çok güzel bir

konumda yeni ve güvenilir evlerinizde inşallah huzurlu bir yaşam sizi bekliyor. Siz değerli

hemşehrilerime şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi. Uygun maliyetle evlerine kavuşacak olan

vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenen projede; 6

katlı 9 bloktan oluşan toplam 380 adet bağımsız birim inşa edilecek.