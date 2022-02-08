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Bağcılar’da kentsel dönüşüme devam

Bağcılar’da deprem riski taşıyan 327 bağımsız birimin yer aldığı Ece Sitesi, kentsel dönüşüm alanına alındı. Daire ve dükkan sahipleri ile bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonucunda toplam 11.400 metrekarelik alanı yüzde 60’ı peyzaj ve otopark olmak üzere modern bir yaşam alanına dönüştüreceklerini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Şubat 2022 Salı 12:47
Bağcılar’da kentsel dönüşüme devam
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- Ece Sitesi çözüme kavuştu
Başkan Çağırıcı, kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarının yerinde dönüşüm olduğunu belirterek,
“Mevcut mülk sahiplerinin yeni dairelerine kavuşması için 2 yıl kira desteği ile birlikte yapılacak artı
ödemeye 15 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Ayrıca dikey yapılaşmadan kaçınarak neredeyse aynı
yoğunlukta sosyal bir projeyi hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

Davullu zurnalı halaylarla yaptığı yıkımlar ile kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştiren Bağcılar
Belediyesi yeni bir projeye daha imza atıyor. İlçede riskli alan ilan edilen noktalardan biri olan
Yenimahalle’deki Ece Sitesi sakinleri, Belediye Başkanlık Konferans Salonu’nda Başkan Lokman
Çağırıcı ile bir araya geldi. Çağırıcı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bağcılar Belediyesi
Kentsel Tasarım Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen projeye ilişkin yapılacak olan dairelerin
büyüklükleri, kat sayıları, mimari proje örnekleri ve benzeri detayları anlattı.
Yeni projenin yüzde 60’ı peyzaj ve otopark
Başkan Çağırıcı, deprem riski taşıyan 327 bağımsız birimin yer aldığı Ece Sitesi ve çevresindeki toplam
11.400 metrekarelik bölgenin kentsel dönüşüm alanına alındığını belirterek, proje alanın yüzde 60’ı
peyzaj ve otopark olmak üzere modern bir yaşam alanına dönüştüreceklerini söyledi.
Kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarının yerinde dönüşüm olduğunu kaydeden Çağırıcı şöyle devam
etti: “Mevcut mülk sahiplerinin yeni dairelerine kavuşması için 2 yıl kira desteği ile birlikte yapılacak
artı ödemeye 15 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Ayrıca dikey yapılaşmadan kaçınarak neredeyse aynı
yoğunlukta sosyal bir projeyi hayata geçirmiş olacağız.”
Huzurlu bir yaşam sizi bekliyor
Ece Sitesi sakinlerinin kaliteli bir yaşam alanına sahip olacağını belirten Çağırıcı, “Çok güzel bir
konumda yeni ve güvenilir evlerinizde inşallah huzurlu bir yaşam sizi bekliyor. Siz değerli
hemşehrilerime şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi. Uygun maliyetle evlerine kavuşacak olan
vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenen projede; 6
katlı 9 bloktan oluşan toplam 380 adet bağımsız birim inşa edilecek.

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