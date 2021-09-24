Bağcılar’da Kazak Rüzgarı Esti

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in tensipleriyle Bağcılar Belediyesi ev
sahipliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde Kazakistan
Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30’uncu yıldönümü etkinlikleri devam ediyor. Taekwondo sporunda
dünyaca meşhur Türkiye Kazaklarından merhum Mustafa Öztürk’ün adını taşıyan park açılmasının
ardından Dünya Kazaklar Kurultayı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda
gerçekleşen programa Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, Kazak dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kurultayın
yapıldığı yerde Kazakistan’ın önde gelen üniversitelerinin “Eğitim Sergisi” de yer aldı.
Üzerimize düşeni yerine getiriyoruz
Zulmün yaşandığı Kazakistan’dan Bağcılar’a gelen Kazakistanlılarla huzur içinde aynı ilçede
yaşadıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Aynı dili konuşan aynı inancı taşıyan medeniyeti, kültürü ve
tarihi bir, 300 milyonluk bir sivil aileyiz. Bu tablo Kazakistan Cumhuriyeti’nin de aralarında bulunduğu
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasıyla oluştu. Türkiye Kazakistan’ı da tanıyan ilk ülke
olmuştu. Bizler tarihi mirasın sorumluluğunu taşıyan iki ülke olarak üzerimize düşen vazifelerimizi de
yerine getirmekteyiz. Ayrıca sağlıktan tarıma turizmden enerjiye kadar birçok alanda Türk
coğrafyasıyla birlikte iş birliklerimiz devam ediyor” dedi.
Kazakistan barış ortamı sağladı
Akşam saatlerinde ise “Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası” konser verdi. Bağcılar Belediyesi
konferans salonunda düzenlenen programa İstanbul’un her noktasından yoğun bir katılım oldu.
Yaptığı konuşmada Kazak Türklerinin 30. bağımsızlık yıl dönümünün hayırlı uğurlu olmasını dileyen
İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, “Kazakistan bulunduğu coğrafyada barış ortamı sağladı. Bu
doğrultuda gelişmesini ve kalkınmasını sürdürüyor. İnşallah ilelebet bağımsız olarak yaşamasına
devam edecektir. Yaşasın Kazakistan” dedi. Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel
ise “Kazakistan’ın en seçkin orkestralarından biri huzurumuzda. Çok keyifle dinleyeceğimiz bir müzik
olacağından şüphem yok. Ayrıca güzel misafirperverliği için Bağcılar Belediye Başkanımıza da çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gönül köprülerimizi devam ettiriyoruz
Aynı coğrafyada başladığımız yaşam sürecinin canlı şekilde devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “İki devlet tek millet olarak yaşamaya devam ediyoruz.
Gelinen son süreçte büyük emekler sarf eden Nursultan Nazarbayev büyüğümüz ve
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a halkımız adına şükranlarımızı arz ediyorum. Kazak
dostlarımız ilk geldiklerinde yerleştikleri yerlerden bir tanesi de Bağcılar’dı. 69 yıldır bir arada
yaşıyoruz ve Bağcılar Belediyesi olarak gönül köprülerimizi devam ettiriyoruz.”
Türk şarkılar da çalındı
Protokol konuşmalarının ardından Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası sahneye çıktı.
Uluslararası Sanat Yarışması Ödül Sahibi Şef Yerlan Baktıgerey’in yönetiminde şarkı ve türküler
çalındı. Kazak ezgilerinin yanında Türk şarkısı olarak “Hatırla Sevgili”, “Memleketim” ve “Çok
Uzaklarda” çalındı. Salonu dolduran izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Davetliler orkestranın
performansı ve sanatçıların şarkılarıyla keyifli bir gece geçirdi.
Program sonunda eski Büyükelçi ve Dünya Kazakları Derneği Başkan Yardımcısı Zautbek Turisbekov,
Başkan Çağırıcı’ya yöresel kıyafet giydirdi.
KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)