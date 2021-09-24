Bağcılar’da Kazak Rüzgarı Esti

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in tensipleriyle Bağcılar Belediyesi ev

sahipliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde Kazakistan

Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30’uncu yıldönümü etkinlikleri devam ediyor. Taekwondo sporunda

dünyaca meşhur Türkiye Kazaklarından merhum Mustafa Öztürk’ün adını taşıyan park açılmasının

ardından Dünya Kazaklar Kurultayı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda

gerçekleşen programa Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı, Kazak dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kurultayın

yapıldığı yerde Kazakistan’ın önde gelen üniversitelerinin “Eğitim Sergisi” de yer aldı.

Üzerimize düşeni yerine getiriyoruz

Zulmün yaşandığı Kazakistan’dan Bağcılar’a gelen Kazakistanlılarla huzur içinde aynı ilçede

yaşadıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Aynı dili konuşan aynı inancı taşıyan medeniyeti, kültürü ve

tarihi bir, 300 milyonluk bir sivil aileyiz. Bu tablo Kazakistan Cumhuriyeti’nin de aralarında bulunduğu

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasıyla oluştu. Türkiye Kazakistan’ı da tanıyan ilk ülke

olmuştu. Bizler tarihi mirasın sorumluluğunu taşıyan iki ülke olarak üzerimize düşen vazifelerimizi de

yerine getirmekteyiz. Ayrıca sağlıktan tarıma turizmden enerjiye kadar birçok alanda Türk

coğrafyasıyla birlikte iş birliklerimiz devam ediyor” dedi.

Kazakistan barış ortamı sağladı

Akşam saatlerinde ise “Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası” konser verdi. Bağcılar Belediyesi

konferans salonunda düzenlenen programa İstanbul’un her noktasından yoğun bir katılım oldu.

Yaptığı konuşmada Kazak Türklerinin 30. bağımsızlık yıl dönümünün hayırlı uğurlu olmasını dileyen

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, “Kazakistan bulunduğu coğrafyada barış ortamı sağladı. Bu

doğrultuda gelişmesini ve kalkınmasını sürdürüyor. İnşallah ilelebet bağımsız olarak yaşamasına

devam edecektir. Yaşasın Kazakistan” dedi. Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel

ise “Kazakistan’ın en seçkin orkestralarından biri huzurumuzda. Çok keyifle dinleyeceğimiz bir müzik

olacağından şüphem yok. Ayrıca güzel misafirperverliği için Bağcılar Belediye Başkanımıza da çok

teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gönül köprülerimizi devam ettiriyoruz

Aynı coğrafyada başladığımız yaşam sürecinin canlı şekilde devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “İki devlet tek millet olarak yaşamaya devam ediyoruz.

Gelinen son süreçte büyük emekler sarf eden Nursultan Nazarbayev büyüğümüz ve

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a halkımız adına şükranlarımızı arz ediyorum. Kazak

dostlarımız ilk geldiklerinde yerleştikleri yerlerden bir tanesi de Bağcılar’dı. 69 yıldır bir arada

yaşıyoruz ve Bağcılar Belediyesi olarak gönül köprülerimizi devam ettiriyoruz.”

Türk şarkılar da çalındı

Protokol konuşmalarının ardından Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası sahneye çıktı.

Uluslararası Sanat Yarışması Ödül Sahibi Şef Yerlan Baktıgerey’in yönetiminde şarkı ve türküler

çalındı. Kazak ezgilerinin yanında Türk şarkısı olarak “Hatırla Sevgili”, “Memleketim” ve “Çok

Uzaklarda” çalındı. Salonu dolduran izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Davetliler orkestranın

performansı ve sanatçıların şarkılarıyla keyifli bir gece geçirdi.

Program sonunda eski Büyükelçi ve Dünya Kazakları Derneği Başkan Yardımcısı Zautbek Turisbekov,

Başkan Çağırıcı’ya yöresel kıyafet giydirdi.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)