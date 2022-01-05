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Bağcılar’da kaçak moloz operasyonu 

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı operasyonda kaçak moloz döken bir kamyon sürücüsü kovalamaca sonunda yakalandı. Görevlilere zorluk çıkaran sürücü O.K, “Tüm kamyonları Bağcılar’a yönlendiririm buralardan çıkamazsınız” diyerek tehditler savurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ocak 2022 Çarşamba 11:41
Bağcılar’da kaçak moloz operasyonu 
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Bağcılar Belediyesi çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak moloz dökümlerine geçit vermiyor. Bu kapsamda son uygulama 1 Ocak 2022 gecesi gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi, Şehit Doğan Öztürk Sokak’ta yarım saat arayla aynı yere moloz döküldüğü ihbarını aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’yle işbirliği yapan zabıta ekipleri moloz döktükten sonra hızla kaçan kamyonu takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonunda Halkalı Meydanı’nda durdurulan kamyonun sürücüsü O.K, ile kamyona aracılık eden otomobilde bulunan toplam 4 kişi yakalandı.

Görevlileri tehdit etti

Güvenlik güçlerine zorluk çıkaran kamyon sürücüsü, O.K, “Tüm kamyonları Bağcılar’a yönlendiririm buralardan çıkamazsınız” şeklinde tehditler savurdu. Ekipler, yol kenarına moloz döken kamyon şoförünün bağlı olduğu şirkete kaçak moloz dökümünden dolayı 22 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca kirletilen alanın temizliğinin masrafı da bu kişiler tarafından karşılandı. 

Yönetmeliğe aykırı şekilde döküm alanlarının dışına kaçak döküm yapanlarla mücadele ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İlçemizi hep birlikte koruyacağız. Kötü niyetliler tarafından sokaklarımızın kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz gece gündüz kontrollerini sürdürüyor. Çevre kirliliğine karşı kesinlikle taviz vermeyeceğiz" dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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