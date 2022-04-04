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Bağcılar’da her gün iftarlık kumanya dağıtılıyor

Bağcılar Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca ilçenin en işlek 4 noktasında vatandaşlara iftariyelik dağıtıyor. Ramazan’ın ilk gününde Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve Yavuz Selim Mahallesi’ndeki iki noktada toplam 6 bin kişiye sıcak yemek ikram edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 09:18
Bağcılar’da her gün iftarlık kumanya dağıtılıyor
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Bağcılar Belediyesi’nin 27 yıldır büyük bir özveriyle sürdürdüğü “Bağcılar’da Ramazan farklı yaşanır” anlayışı bu sene de değişik aktivitelerle devam ediyor. Yapılan etkinliklerden birisi de ilçenin meydanlarında iftarlık kumanya dağıtımı. Bu amaçla Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve merkezi konumdaki Yavuz Selim Mahallesi’nde ikram çadırları kuruldu. Bu dört noktada kurulan çadırlardan işine gidenlere, evine geç kalanlara ve dışarıda olanlara iftariyelik ikramlar verildi. Paketin içerisinde sıcak yemek, ekmek, tatlı ve içecek yer alıyor.

4 noktada 6 bin kişiye sıcak yemek

Yoğun ilgi gören dağıtıma yaşlı, genç, işçi, öğrenci, çocuk olmak üzere her yaştan ve kesimden binlerce davetli katıldı. Kimi aldığı yiyecek paketini yanında götürdü kimi de bulunduğu yerde iftarını açtı. İftarlık dağıtımında bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin de ilçe sakinlerinin Ramazan’ını tebrik etti. İlk günde 4 noktada toplam 6 bin kişiye sıcak yemek verildi. Meydanlardaki iftarlık kumanya ikramı Ramazan ayı boyunca sürecek.

Öte yandan yemek yapmakta zorlanan, hasta, ihtiyaç sahibi ve kimsesiz bin kişinin evine de iftarlık yemekleri götürülüyor.


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