Bağcılar’da geniş çaplı Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosu ile koronavirüs salgınına karşı başlatılan topyekün seferberlik çerçevesinde 81 ile gönderilen yeni genelge çerçevesinde Bağcılar’daki kamu kurumları harekete geçti.

Eksiklik görülen esnaf uyarıldı

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katılımıyla en işlek caddeler başta olmak üzere ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim yapıldı. Uygulamada zabıta ekipleri, insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ile pazar yerleri, restoranlar, kasap, mağaza, kafe, çay bahçeleri, kuaför salonları, spor merkezleri, kültürel aktivite yerleri ve oyun salonlarını denetledi. Vatandaşlar maske takmaları ve fiziki mesafe kuralına uymaları için ikaz edildi. Denetimler esnasında ekipler, maskesi olmayanlara da maske dağıttı.

Kontrollü sosyal hayat dönemi içinde, Sağlık Bakanlığınca da belirlenerek yayımlanan rehberde yer alan kurallar ile alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı noktasında da kontroller gerçekleştirildi. Temizlik, maske ve mesafe hususunda eksiklik görülen esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

Ekiplerimizle birlikte sokaktayız

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ilçenin en yoğun caddelerinden biri olan Ahmet Kabaklı Caddesi’ndeki uygulamaya katıldı. Eldivan ve Çağırıcı girdikleri fırın, lokanta, kasap ve berber dükkanında hem çalışanlarla sohbet etti hem de kuralları hatırlattı.

Her gün denetim yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle ilgili ekiplerimizle birlikte sokaktayız. Genel anlamda maske, mesafe ve hijyene uyulduğunu görüyoruz. Aslında çok zor bir şey değil ama bu alışkanlık hala tam oturmamış durumda. Bu bireysel anlamda aşılacak bir olay değil. Bu topyekün bir hareketle aşılabilir. Topluca kurallara uyulması ve bir an önce bu olayın neticelenmesi en büyük arzumuz” dedi.

Gün boyu süren denetimlerde görevliler, araçlardan yüksek sesle “Lütfen maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım” şeklinde anons yaptı.