Bağcılar’da fahiş fiyat ve stokçu denetimi

Bağcılar Belediyesi, alışveriş noktalarında ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek

ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla geniş çaplı denetimler düzenliyor. Bağcılar

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerin

bugünkü adresi Güneşli Mahallesi oldu. Denetim ekibi, Üsküp Caddesi üzerindeki market, fırın ve

kasaplara girdi. Market içinde dolaşan ekipler raflardan sepetlerine doldurduğu ürünleri kasadaki

fiyatlarla karşılaştırdı. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu marketlere haksız fiyat

uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı'na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi.

Ürünlerin tarihlerini ve gramajlarını da kontrol eden ekipler, stokçuluk yapılıp yapılmadığını anlamak

için depolarda ürün olup olmadığına da baktı.

Vatandaşlarımızın yanındayız

Denetimlere katılan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, "Bugün yine zabıta ekiplerimiz

ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerimizle sahadayız. Rutin çalışmalarımız devam ediyor. Döviz

piyasasındaki düşüşle birlikte marketlerimize bu fiyatların yansıyıp yansımadığı noktasında

denetimlerimiz ve fırınlarda gramaj noktasındaki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.

Marketlerdeki raf etiketi ve kasa çıkışında fark olup olmadığı noktasında kontrollerimiz devam ediyor.

Yine markette ürün bulunup bulunmadığına bakıyoruz, eğer ürün yoksa ekiplerimizce depoya giderek

depoda ürün olup olmadığı kontrol ediliyor. Vatandaşa hizmet ve ürün tedarik noktasında

vatandaşımızın yanında ve onların cebini düşünerekten devletimizin de bu anlamda kararlılığı

noktasında, biz de ekiplerimizle birlikte sahada destek veriyoruz” dedi.

Ekiplerin denetimleri 22 mahallede her gün ara vermeden sürdürülecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)