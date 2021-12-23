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Bağcılar’da fahiş fiyat ve stokçu denetimi

Bağcılar Belediyesi tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önüne geçmek için market, fırın ve kasaplarda denetimler yapıldı. Zabıta ekipleri, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı hem de depoları kontrol etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2021 Perşembe 14:45
Bağcılar’da fahiş fiyat ve stokçu denetimi
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Bağcılar Belediyesi, alışveriş noktalarında ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek
ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla geniş çaplı denetimler düzenliyor. Bağcılar
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerin
bugünkü adresi Güneşli Mahallesi oldu. Denetim ekibi, Üsküp Caddesi üzerindeki market, fırın ve
kasaplara girdi. Market içinde dolaşan ekipler raflardan sepetlerine doldurduğu ürünleri kasadaki
fiyatlarla karşılaştırdı. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu marketlere haksız fiyat
uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı&#39;na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi.
Ürünlerin tarihlerini ve gramajlarını da kontrol eden ekipler, stokçuluk yapılıp yapılmadığını anlamak
için depolarda ürün olup olmadığına da baktı.
Vatandaşlarımızın yanındayız
Denetimlere katılan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, &quot;Bugün yine zabıta ekiplerimiz
ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerimizle sahadayız. Rutin çalışmalarımız devam ediyor. Döviz
piyasasındaki düşüşle birlikte marketlerimize bu fiyatların yansıyıp yansımadığı noktasında
denetimlerimiz ve fırınlarda gramaj noktasındaki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.
Marketlerdeki raf etiketi ve kasa çıkışında fark olup olmadığı noktasında kontrollerimiz devam ediyor.
Yine markette ürün bulunup bulunmadığına bakıyoruz, eğer ürün yoksa ekiplerimizce depoya giderek
depoda ürün olup olmadığı kontrol ediliyor. Vatandaşa hizmet ve ürün tedarik noktasında
vatandaşımızın yanında ve onların cebini düşünerekten devletimizin de bu anlamda kararlılığı
noktasında, biz de ekiplerimizle birlikte sahada destek veriyoruz” dedi.
Ekiplerin denetimleri 22 mahallede her gün ara vermeden sürdürülecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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