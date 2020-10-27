banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pandemi Döneminde Dar Gelirli Hanelerin Yüzde 37,6’sında İş Kaybı Yaşandı
Son Dakika
Pandemi Döneminde Dar Gelirli Hanelerin...
Adet Öncesi Kabus Yaşayan Kadınlar Bu Haber’i Mutlaka Okusun…
Son Dakika
Adet Öncesi Kabus Yaşayan Kadınlar...
CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19 İçin Henüz Bu Kadar Vaka Artışı Yok İken Uyarı Yapmıştı
Son Dakika
CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19...
İBB’den Cumhuriyet Bayramında Sınırsız İnternet
Son Dakika
İBB’den Cumhuriyet Bayramında Sınırsız İnternet

Bağcılar’da Cumhuriyet Bayramı’na özel satranç turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Hibrit Satranç Turnuvası’nın Bağcılar’daki ayağına ev sahipliği yapıyor. 31 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi,’nde yapılacak turnuva için öğrenciler, günler öncesinden çalışmalara başladı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
27 Ekim 2020 Salı 11:04
Bağcılar’da Cumhuriyet Bayramı’na özel satranç turnuvası
banner171

Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılını özel bir etkinlikle kutluyor. Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerin kısıtlı şartlarda devam ettiği bu dönemde 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Hibrit Satranç Turnuvası düzenlemeye karar verildi. 31 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde online olarak düzenlenecek turnuvaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü de destek veriyor.

Kıyasıya bir yarışa girdiler

Sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen Bağcılar Belediyesi de turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Hem çalışmaları hem de uzaktan erişimle müsabakalara katılabilmeleri için Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi’nin kapılarını satrançseverlere açtı. Turnuvaya sayılı günler kala kulüp merkezi olarak belirlenen Hasan Nail Canat Bilgi Evi, satranç sevdalısı çocuklarla doldu taştı. Bilgisayar sınıfında zaman geçiren sporcular, turnuvada başarılı olabilmek için şimdiden birbirleriyle kıyasıya bir yarışa girdi.

Hem zihinsel hem ruhsal gelişim sağlayacak

Satranç sporuna gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bilgi Evimizi bu anlamlı etkinlik için eğitim merkezi haline getirmenin gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel satranç turnuvasına bütün gençlerimizi bekliyorum. Turnuva evlatlarımıza hem zihinsel hem ruhsal gelişim sağlayacak. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan turnuvamıza katılım sağlayan sporseverlere başarılar diliyorum” dedi.

Başarılı olanlara kupa ve madalya verilecek

www.istanbul.tsf.org.tr adresi üzerinden başvuruların yapıldığı turnuvada online oyunlar www.chess.com adresinde gerçekleşecek. “Açık” ile “12 Yaş ve Altı” adıyla iki kategoride İsviçre Sistemi’ne göre yapılacak turnuvada ilk üç dereceyi elde eden sporculara kupa ve madalya verilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da E-Ticaret Sektörüne Eleman Alımı
Bağcılar’da E-Ticaret Sektörüne Eleman Alımı
Üniversiteyi bitirdi toplu nikahla evlendi
Üniversiteyi bitirdi toplu nikahla evlendi
Bağcılarlılar’dan Eğitime Dev Destek
Bağcılarlılar’dan Eğitime Dev Destek
Bağcılar’da Online “İkna Teknikleri” Semineri
Bağcılar’da Online “İkna Teknikleri” Semineri
Bağcılar’da Berberlere “Kılı Kırk Yaran” Denetim
Bağcılar’da Berberlere “Kılı Kırk Yaran” Denetim

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169