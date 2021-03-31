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Bağcılar’da Çocuk Kütüphanesi Açıldı

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nin bir bölümü Çocuk Kütüphanesi olarak hizmete sunuldu. 3-10 yaş grubunun yararlanacağı ve 3 bini aşkın eserin yer aldığı kütüphanede çocuklar, resimden müziğe zeka oyunlarından boyamaya kadar birçok etkinliğe de katılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2021 Çarşamba 10:21
Bağcılar’da Çocuk Kütüphanesi Açıldı
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57. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında Bağcılar, renkli bir açılışa sahne oldu. Üye sayısı bakımından İstanbul’da 3. sırada yer alan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nin içerisinde kurulan “Çocuk Kütüphanesi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene katılan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, miniklerin eğlenceli sunumunu izledi.

Kitap okuyarak büyüyecekler

Çocukların eğitimine özel bir önem verdiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Kütüphanemiz geleceğimiz olacak çocuklarımıza hayırlı olsun. Burada oynayarak, eğlenerek, kitaplar okuyarak büyüyecekler. Arkadaşlarıyla paylaşımda bulunup kendilerini en iyi şekilde yetiştirecekler” dedi.

3-10 yaş grubuna hitap edecek kütüphanede etkinlik alanı, okuma salonu, drama, resim, müzik, boyama etkinlik alanları, masal anlatıcılığı etkinlik alanları, strateji-zeka oyun alanları, öğrencilerin görsel ve işitsel algılarının gelişmesine katkıda bulunacak alanlar yer alıyor. Çocuklar, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın yanında hayal güçleri ve becerilerini de geliştirecek. 3 bini aşkın eserin bulunduğu kütüphane aynı anda 50 çocuğun hizmet alacağı bir kapasiteye sahip. Kütüphanede haftanın belirli günleri kitap okuma saati, ayraç çalışması ve velilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek.

“İyi ki varsınız” ödülleri dağıtıldı

Öte yandan Bağcılar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün pandemi sürecinde sağlıkçıların özverili çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği “İyi ki varsınız” adlı yarışmada başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.  İlçedeki tüm okullar arasında 3 kategoride düzenlenen yarışmada İlkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri ise kompozisyonlarıyla katılmıştı.

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