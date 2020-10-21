Bağcılar’da Berberlere “Kılı Kırk Yaran” Denetim

Kişiler arasında temasın en fazla olduğu yerler listesinde ilk sıralarda yer alan kuaförleri mercek altına alan zabıta ekipleri bir günde 240 iş yerini denetledi. Ekipler, dükkana müşteri dışında misafir alınıp alınmadığından kozmetik ürünlerin korunup korunmadığına kadar sıkı bir incelemede bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Dünya genelinde tekrar artış gösteren koronavirüs vakalarıyla birlikte özellikle kalabalık, kapalı ve temas özelliği nedeniyle riski yüksek olan noktalar hayati önem taşıyor. Bu özellikteki yerlerin başında ise kuaför ve berber salonları geliyor. Bağcılar Belediyesi de sağlığın korunması için tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığı bu işyerlerini mercek altına aldı.

Bu amaçla hazırlıklarını tamamlayan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde uygulamaya çıktı. Başta meydan ve yürüyüş yolları olmak üzere bütün sokaklar dolaşıldı. Denetimlerde işyerinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı’nın ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ufak bir ihmal virüse ortam oluşturur

Ekipler, aletlerin temizliğinden kozmetik ürünlerin korunmasına müşteri-berber arasındaki mesafeden dışarıdan misafir kabul edilip edilmediğine kadar her detaya baktı. Genelge hakkında bilgilendirmede bulunan görevliler, kurallara uymaları noktasında işyeri sahiplerini de uyardı. Halkın sağlığı gözetilerek adeta kılı kırk yaran bir şekilde gerçekleşen uygulamada sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir erkek kuaförüne yasal işlem yapıldı.

Son dönemde en çok ehemmiyet verdikleri çalışmanın kovid-19 denetimleri olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu süreçte kuaför-berber gibi özellikle temasın fazla yaşandığı yerlerde alınacak önlem hayat kurtarırken yapılacak ufak bir ihmal virüse ortam oluşturacaktır. Bu ve benzeri mekanlarda fiziksel mesafe büyük önem taşıyor. İşyeri sahiplerinden isteğim ‘Lütfen kurallara uyalım’. Hemşehrilerimiz de ihmalkarlık yapmayıp gördükleri eksiklikleri söylesinler. Biz ancak dikkat ederek salgını yenebiliriz” dedi.

Gün boyu süren geniş çaplı uygulamalarda 240 işyeri denetlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)