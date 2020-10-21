banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Keşke Biz Gazeteciler Biraz Özgür Olabilseydik…
Son Dakika
Keşke Biz Gazeteciler Biraz Özgür...
İmamoğlu'ndan Maraton Toplantısında Olimpiyat Yorumu: “Yapılacak Çok İşimiz Var”
İmamoğlu'ndan Maraton Toplantısında Olimpiyat Yorumu:...
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya Gökdelen Yaptırmayacaksın Değil Mi?"
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya...
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Son Dakika
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu

Bağcılar’da Berberlere “Kılı Kırk Yaran” Denetim

Koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimleri artırdı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
21 Ekim 2020 Çarşamba 12:05
Bağcılar’da Berberlere “Kılı Kırk Yaran” Denetim
banner171

Kişiler arasında temasın en fazla olduğu yerler listesinde ilk sıralarda yer alan kuaförleri mercek altına alan zabıta ekipleri bir günde 240 iş yerini denetledi. Ekipler, dükkana müşteri dışında misafir alınıp alınmadığından kozmetik ürünlerin korunup korunmadığına kadar sıkı bir incelemede bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Dünya genelinde tekrar artış gösteren koronavirüs vakalarıyla birlikte özellikle kalabalık, kapalı ve temas özelliği nedeniyle riski yüksek olan noktalar hayati önem taşıyor. Bu özellikteki yerlerin başında ise kuaför ve berber salonları geliyor. Bağcılar Belediyesi de sağlığın korunması için tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığı bu işyerlerini mercek altına aldı.

Bu amaçla hazırlıklarını tamamlayan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde uygulamaya çıktı. Başta meydan ve yürüyüş yolları olmak üzere bütün sokaklar dolaşıldı. Denetimlerde işyerinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı’nın ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ufak bir ihmal virüse ortam oluşturur

Ekipler, aletlerin temizliğinden kozmetik ürünlerin korunmasına müşteri-berber arasındaki mesafeden dışarıdan misafir kabul edilip edilmediğine kadar her detaya baktı. Genelge hakkında bilgilendirmede bulunan görevliler, kurallara uymaları noktasında işyeri sahiplerini de uyardı. Halkın sağlığı gözetilerek adeta kılı kırk yaran bir şekilde gerçekleşen uygulamada sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir erkek kuaförüne yasal işlem yapıldı.

Son dönemde en çok ehemmiyet verdikleri çalışmanın kovid-19 denetimleri olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu süreçte kuaför-berber gibi özellikle temasın fazla yaşandığı yerlerde alınacak önlem hayat kurtarırken yapılacak ufak bir ihmal virüse ortam oluşturacaktır. Bu ve benzeri mekanlarda fiziksel mesafe büyük önem taşıyor. İşyeri sahiplerinden isteğim ‘Lütfen kurallara uyalım’. Hemşehrilerimiz de ihmalkarlık yapmayıp gördükleri eksiklikleri söylesinler. Biz ancak dikkat ederek salgını yenebiliriz” dedi.

Gün boyu süren geniş çaplı uygulamalarda 240 işyeri denetlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın Kızlara Abur Cubur Yasağı
Altın Kızlara Abur Cubur Yasağı
Bağcılar’da Tanınmış Restorant İçin 30 Kişi Alınacak
Bağcılar’da Tanınmış Restorant İçin 30 Kişi Alınacak
Bağcılar Belediyesi’nden Kızılay’a Destek
Bağcılar Belediyesi’nden Kızılay’a Destek
Bağcılar’daki Okulların Su Depoları Temizlendi
Bağcılar’daki Okulların Su Depoları Temizlendi
Bağcılar Belediyesi Rekortmen Belediye İle Kardeş Oluyor
Bağcılar Belediyesi Rekortmen Belediye İle Kardeş Oluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169