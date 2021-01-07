banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Esenyurt Yerel Hizmetler Müdürünü Ziyaret Ettik
Esenyurt Yerel Hizmetler Müdürünü Ziyaret...
Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı...
Son Dakika
Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı...
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Adı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Verilecek
Son Dakika
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin...
Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısından Gazetemize Ziyaret
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi İl Başkan...

Bağcılar’da Asbeste Geçit Yok

Bağcılar Belediyesi, kanserojen özelliğe sahip olan ve birçok hastalığa neden olan asbestin insan sağlığına zarar vermemesi için yıkım yapılacak binalar için “Asbest yoktur” raporu istiyor. 2017’de hayata geçirilen uygulama kapsamında şimdiye kadar kontrolü yapılan 531 binanın 119’unda asbest içeren malzemeye rastlandı. Bu binalardan 74 ton 435 kilogram asbestli malzeme söküldü

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2021 Perşembe 09:33
Bağcılar’da Asbeste Geçit Yok
banner171

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi’nin ‘Kanserojen Maddeler’ listesinde yer alan asbestin, 2010'dan itibaren her türlü üretimi ve kullanımı yasaklanınca inşaat sektöründe kullanılmasına son verildi. Bu tarihten önce yapılan binaların birçoğunun inşaat malzemelerinde asbestli malzeme kullanılıyordu. Eski binaların yapımında kullanılan asbest, gerekli önlemler alınmadan gerçekleşen yıkımlarda başta akciğer kanseri, nefes darlığı gibi birçok solunum hastalığına neden olabiliyor. Bu yüzden yıkım öncesinde binalarda denetim yapılması, varsa asbestli malzemenin sökümünün insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

74 ton 435 kilogram asbestli malzeme ele geçirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca yıkımdan önce asbest raporu ve asbest sökümü zorunluğu getirildi. Bağcılar Belediyesi de 2017’de başlattığı uygulamayla asbest raporu konusunda denetimlerini artırdı. Kentsel dönüşüm olsun veya olmasın yıkımına karar verilen binalar için “Asbest yoktur” raporu istiyor. Müteahhit veya yapı sahibi rapor çıkarmaz, sökümü kendi yapar ve parçaları etrafa atarsa para cezası uygulanır.

İlçede 2017’den bugüne kadar 531 binada asbest kontrolü yapıldı. Yapılardan 119’unda asbestli malzeme bulunurken 412’sinde ise herhangi zararlı bir duruma rastlanmadı. Rapor sonucunda tehlikeli görülen binalardan uzmanlarca yapılan sökümlerde 74 ton 435 kilogram asbest içeren malzeme ele geçirildi. Malzemelerin çoğunluğunu eternit, marley ve kazan contası oluşturuyor.

Her şeyden önce sağlık gelir

Asbestin insan sağlığını etkilememesi için asbest raporu konusunda titiz davrandıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yıkımı gerçekleştirilecek binalarda asbest olup olmadığını belirlenmeden yıkım çalışması başlatmıyoruz. Yıkım ruhsatı vermeden önce ilçemiz içinde tüm binalarla ilgili asbest yoktur raporunu istiyoruz. Bizim için her şeyden önce sağlık gelir. O yüzden yıkımdan önce tehlikenin önüne geçmek için uğraşıyoruz” dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün asbest kontrolleri mühendisler tarafından özveriyle sürdürülüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar Belediyesi'nde Asgari Ücret 3 Bin 870 TL Oldu
Bağcılar Belediyesi'nde Asgari Ücret 3 Bin 870 TL Oldu
Engelli Sarayı Kursiyeri EKPSS’de Türkiye Dördüncüsü Oldu
Engelli Sarayı Kursiyeri EKPSS’de Türkiye Dördüncüsü Oldu
Pazarlarda HES Kodu Uygulaması
Pazarlarda HES Kodu Uygulaması
Pandemi Sürecinde Bağcılar Zabıtadan Denetim Rekoru
Pandemi Sürecinde Bağcılar Zabıtadan Denetim Rekoru
Bağcılar’da 4 Bin 333 Bina Dezenfekte Edildi
Bağcılar’da 4 Bin 333 Bina Dezenfekte Edildi

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169