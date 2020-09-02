Bağcılar’da 7 noktada EBA Destek Noktası açıldı

Eğitimin uzaktan yapıldığı Kovid-19 salgın süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için yurt genelindeki okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin de EBA’dan istifade edebilmesi amacıyla ülke genelinde kurulan 5 bin 200 adet EBA Destek Noktası’nı bugün itibariyle hizmete sundu. Canlı Yayınla gerçekleştirilen programda temsili açılış için seçilen 81 vilayetteki 18 okul arasında Bağcılar Vakıflar Ortaokulu da yer aldı.

Mobil üzerinden giriş yapmak çok zordu

Vakıflar Ortaokulu’ndaki açılış programına İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve öğrenciler katıldı. Sistemin hayata geçmesiyle birlikte bilgisayar başında ders işlemeye başlayan çocuklardan 13 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi Hasan Basri Baş, duygularını “Evde bilgisayarım yok. Mobil üzerinden giriş yapıyordum ama çok zor oluyordu. Şimdi burada rahat bir şekilde eksikliklerimizi gidereceğiz. Yüz yüze eğitim göremediğimiz bugünlerde bakanımızın ilgi ve alakası için teşekküre diyorum” cümleleriyle ifade etti.

Bilgi evleri ve kültür merkezinde de sistem kuruldu

Proje kapsamında ilçede bulunan Vakıflar Ortaokulu, İnönü Ortaokulu, Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulu, Alaattin Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Edip İplik MTAL, Oto Center Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan EBA Destek Noktaları’nda öğrenciler bugünden itibaren yararlanabilecek. Ayrıca Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi’ndede EBA Destek Noktası kuruldu.

Temiz ve rahat ortamda eğitime devam edecekler

EBA Destek Noktası sistemi kapsamında bir bilgi evlerini faaliyete geçirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İhtiyaç sahibi çocuklarımız evlerine en yakın okullarda yararlanacağı EBA Destek Noktaları’ndan bir tanesi de bilgi evimizde bulunuyor. Öğrencilerimiz kendileri için hazırlanan bu temiz ve rahat ortamda eğitimlerine devam edebilecekler. Yavrularımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)