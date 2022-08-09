banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.785,16
ALTIN
1.034,10
DOLAR
17,92
STERLİN
21,70
EURO
18,34
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...

Bağcılar’da 10 Bin Kişilik Aşure İkramı

Aşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi, dev kazanlarda pişirilen aşureyi vatandaşlara ikram etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte, 10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2022 Salı 09:05
Bağcılar’da 10 Bin Kişilik Aşure İkramı
banner171

Hicrî senenin başlangıcı Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Âşure Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi, program düzenledi. Bu kapsamda Bağcılar’ın en işlek yerlerinden biri olan Çarşı Caddesi’nde kazan kuruldu. Kazanda incirden pirincine kadar çeşit çeşit malzemeden oluşan aşure pişirildi. Kaplara doldurulan aşureler Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz tarafından davetlilere ikram edildi.

Kerbela şehitleri rahmetle anıldı

Aşure gününün çok önemli bir anlam ifade ettiğini söyleyen başkan Özdemir, “Bu özel günde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Komşularımızın bu lezzeti tatması için biz de Bağcılar Belediyesi olarak büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Rabbim Muharrem ayını mübarek eylesin. Oruç tutan vatandaşlarımızın oruçlarını kabul eylesin. Aşuremizden tadan vatandaşlarımıza da afiyet olsun. Rabbim yapmış olduğumuz hayırları kabul eylesin” dedi.

Uzun kuyruklar oluştu

Yoğun ilgi gören etkinlikte, aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi çocukları için kimi de eşi için dağıtılan aşureden alıp evine götürdü. Gün boyunca süren program kapsamında ilçe sakinlerine 10 bin kap aşure ikram edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Madımak Festivali Sivaslıları Buluşturdu
Madımak Festivali Sivaslıları Buluşturdu
Bağcılarlı Kardeş Sporcular Hollanda’dan Madalyayla Döndü
Bağcılarlı Kardeş Sporcular Hollanda’dan Madalyayla Döndü
Düğün Hediyesi Vosvos, Ekmek Teknesi Oldu
Düğün Hediyesi Vosvos, Ekmek Teknesi Oldu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169