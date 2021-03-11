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Bağcılar Sokakları İstiklal Marşı Dizeleriyle Süslendi

Bağcılar Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. yılını zengin içerikli kültür-sanat etkinlikleriyle kutlayacak. Bu amaçla ilçedeki direk afişleri İstiklal Marşı dizeleriyle süslenirken bugüne özel hazırlanan 5 bin adet kitap ve kalem de Taceddin Dergahı Müzesi ziyaretçilerine hediye edilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mart 2021 Perşembe 12:50
Bağcılar Sokakları İstiklal Marşı Dizeleriyle Süslendi
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12 Mart 1921 İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100. yıldönümü nedeniyle Bağcılar Belediyesi bir dizi etkinlik düzenleyecek. Günler önce başlanan programda gençlere yönelik içerikler bulunuyor. Bu kapsamda öncelikle Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da rol aldığı tarihi bir film çekildi. Bunun yanında Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi, Bilgi Evleri tarafından 41 dizeyi farklı bir kişinin yorumladığı İstiklal Marşı’nın klibi yapıldı.

Müze sanal tura açıldı

100. yıla özel olarak basılan 5 bin adet “Göğe Yükselen Hilal” isimli çizgi roman kitabı basılırken üzerinde İstiklal Marşı’nın on kıtasının yer aldığı 5 bin adet tükenmez kalem üretildi. Kitap ve kalemler Taceddin Dergahı Müzesi’ni ziyaret edenlere hediye edilecek. Ayrıca müzeye gelemeyenler için de müze sanal tura açıldı. İsteyenler www.bagcilar.bel.tr internet adresi üzerinden gezebilecek.

Emanete sahip çıkıyoruz

En dikkat çekici etkinlik ise ilçedeki sokaklarda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın her dizesi elektrik direklerine asıldı. Afişlerle bezenen sokaklarda renkli görüntüler oluştu. İlçe sakinleri de ortaya çıkan bu tabloyu çok beğendiler. İstiklal Marşı’nın bağımsızlığın simgesi olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İstiklâl Marşı, en önemli kimlik yapıcı unsurlarımızdandır ve gerçek bir millî mutabakat metnidir. Biz de emanete sahip çıkarak her yıl farklı organizasyonlarla İstiklal Marşı’nı yaşatıyoruz. Bu vesileyle de milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da rahmetle anıyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin faaliyetleri 12 Mart 2021 Cuma günü başlayacak.

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