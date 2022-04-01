Bağcılar öğrencileri BM’nin hedefleri üzerine proje üretecek

Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, yetenekli, gelişmeye açık, yenilikçi fikir ve girişimlerine destek arayan ve yönetişimi geliştirerek yerel yönetime katılmalarını hedefleyen “Yaşayan Fikirler Atölyesi” etkinliğine imza attı. Atölyenin açılışı Bağcılar Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclis koltuklarını dolduran öğrencilere seslenen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ortaya koyacağınız fikirler bizim için çok önemli. Sizin ne düşündüğünüzü ne arzuladığınızı göreceğiz. Sizin projelerinizden istifade edeceğiz. Aldığımız fikir ve yeni projeleri üreteceğiz. Bu vesileyle de sizin hizmet anlayışınızı da görmüş olacağız. Gençler bu konularla alakalı güzel bir fırtına koparın. Yarın ülkenin yönetiminde sizler olacaksınız. Kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz” dedi.

34 liseden 68 öğrenci 11 gruba ayrıldı

“Yaşayan Fikirler Atölyesi” adlı program çerçevesinde ilçedeki 34 liseden 68 öğrenci 11 gruba ayrılarak her gruba da bir rehber öğretmen görevlendirildi. Oluşturulan takımlara; El Harezmi, İbn-i Heysem, Cezeri, Ali Kuşçu, Mimar Sinan, Katip Çelebi, Farabi, Biruni, İbn-i Haldun, Piri Reis ve Hezarfen gibi İslam tarihine damga vurmuş bilgin ve alimlerin adları verildi. Daha sonra ise yapılan sunumda öğrencilere üzerine çalışma yapacakları Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “Yoksulluğa Son”, “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Nitelikli Eğitim”, “Temiz Su ve Sanitasyon”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Eylemi”, “Karasal Yaşam”, “Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar” ile “Amaçlar İçin Ortaklıklar” konular hakkında bilgiler verildi.

Başarılı olan projeler ödüllendirilecek

Öğrenciler hazırlayacakları projeleri 18-22 Nisan 2022 tarihlerinde akademisyen, alanında uzman kişiler, yerel yönetim ve kamu temsilcilerine anlatacak. Jüri üyeleri ve 5’li likert ölçeği değerlendirmesinin ardından başarılı olan proje sahiplerine ödülleri 15 Mayıs 2022 günü düzenlenecek törenle verilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)