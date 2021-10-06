Bağcılar'lı Engelliler, Amazon’da Mağaza Açıyor

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’ndaki eğitimler koronavirüs sebebiyle geçen yıl

online olarak gerçekleştirilmişti. Öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili olarak hazırlanan ders programı

çerçevesinde derslere katılım gösteriyordu. En yoğun ilgi gören derslerin başında ise e-ticaret

geliyordu. Kimi kendi işini kurmak için kimi de ileriye dönük ticaret yapmak için e-ticareti öğrenmeye

çalıştı.

E-ticaret sınıfı öğrencilerinin çok azimli olduğunu gören Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı yetkilileri,

onlara destek olmak amacıyla büyük bir projeye imza attı. Bu kapsamda dünyanın en büyük ve en çok

kazanan online pazaryerlerinden olan Amazon’la irtibata geçildi. Yapılan görüşmeler neticesinde

amazon internet sitesinde satıcı olabilmek için gerekli olan eğitime 10 kişinin katılımı sağlandı.

Anlaşma neticesinde eğitim ücreti kişi başına 500 dolar olan eğitim engelli kursiyerler için tamamen

ücretsiz olacak.

Ürünlerini tüm dünyaya kolayca satacaklar

1 Ekim tarihinde başlayan eğitimler online olarak düzenleniyor. Cep telefonu veya bilgisayardan

derslere giren engelliler, “Amazon Hesabı Açma”, “Amazon Dropshipping Politikası”, “Detaylı Ürün

Arama Teknikleri”, “Satıcı Hesap Sağlığı ve Performansı”, “Envanter Yönetimi” ve “Uygulamalı

Quizler” başta olmak üzere çok sayıda ekonomi içerikli eğitim görüyorlar. 12 gün sonunda 22 saatlik

eğitimi tamamlayan herkese OneAMZ University adına sertifika verilecek. Sertifikayı alan adaylar,

Amazon’da bir satıcı olarak ürünlerini tüm dünyada kolayca satma imkanı bulacak.

Hayatımızın büyük bir bölümünü kapsayan e-ticaret konusunda atılan bu adımı sevindirici bulduğunu

söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ülke sınırlarını aşarak dünyanın en popüler

alışveriş sitelerinde mağaza açacak olan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Artık ürünlerini tüm

dünyaya tanıtma ve kolayca satma fırsatı yakaladılar” dedi.

Kursiyerler de kendilerine bu imkanları sunan Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)