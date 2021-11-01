Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan Memnun

SOKAKTAKİ HALK BAŞKAI SEVİYOR…

Bağcılar Yürüyüş yolunda yapılan sokak röportajında “Bağcılar Belediye

Başkanını tanıyor musunuz ? Hizmetlerinden memnun musunuz ? karşınızda

olsa ne sorardınız? Sorusunu 58 kişiye sorduk.Bunların içinde % 60 ile 33 kişi

evet memnunuz derken, % 14 ile 8 kişi memnun değilim derken ,% 28 ile 17

Kişi de kararsız olduğunu ifade etti.

Kararsız olduğunu söyleyenler Bağcılarda ikamet etmediklerini veya başkanı

bilmedikleri için fikir beyan etmenin doğru olmayacağını ifade ettikleri için bu

kesimi istatistik yaparken dikkate almaz isek sadece memnunum veya değilim

diyenleri hesaba kattığımız zaman memnuniyet oranının % 87 olduğu buna

karşın sadece % 13’lik bir kesimin memnun değilim dediği görüldü…

Yıllardır Bağcılar halkına hizmet eden Belediye başkanı Lomkan Çağırıcı’nın

halk tarafın sevilip sayılması demek ki başkan halka güzel hizmetler sunuyor

ki memnuniyet oranı % 90’a yakın çıktı dedirtti.

1965 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Lokman Çağırıcı,

1978 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye

başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği

Bölümü´nden mezun olan Çağırıcı, 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst

düzey yöneticilik yaptı ve ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı

başlayan Çağırıcı, 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini

yürüten Çağırıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık´ın

Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine,

Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009'daki Yerel Seçimlerde Belediye Başkanlığı görevine seçilen,

Çağırıcı, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde de yüzde 57.25 oy alarak Bağcılar'a

hizmet etme fırsatı buldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 57.89 oy oranına

ulaşan Çağırıcı, 3. Kez Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar

Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Encümen

Üyeliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı,

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS'ın 2. Başkan

Vekili, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi

Üyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Mütevelli Heyeti

Üyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge

Teşkilatı (UCLG-MEWA) Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor. Çağırıcı,

evli ve dört çocuk babasıdır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)