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Bağcılar bilimle şenlendi

Bağcılar Şeyh Edebali Anadolu Lisesi’ndeki Bilim Şenliği’ne katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, öğrencilerin kendilerine ait deney ve buluşlarının yer aldığı sergiyi gezdi. Çalışmalarından dolayı gençleri tebrik eden Özdemir, “Teoriden pratiğe geçen öğrencilerimizin geleceğinin çok parlak olacağına inanıyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2022 Cuma 16:07
Bağcılar bilimle şenlendi
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Bilim ve teknoloji konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturarak onların bilime ilgilerini artırmayı amaçlayan Bağcılar Şeyh Edebali Anadolu Lisesi’ndeki bilim şenliğinin açılışı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Kurdele kesilmesinin ardından davetliler, kaldıraç sistemlerinden rüzgarla elektrik enerji üretimine kadar farklı konuların işlendiği stantları gezdi. Özdemir, edebiyat, kültür, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmaların yer aldığı projeleri tek tek inceleyip öğrencilerden bilgi aldı.

Tasarım ve uygulamaları çok beğendiğini söyleyen Özdemir, “Burada çok güzel eserlerle karşılaştık. Teoriden pratiğe geçen öğrencilerimizin geleceğinin çok parlak olacağına inanıyorum. Öğrencilerimizin başarılı olması için onlara emek veren öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, Özdemir’e sürpriz yaptı. Öğrenciler, hazırladıkları özel bir platformda Özdemir’le hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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