Bağcılar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

Bağcılar Belediyesi, yarınlarımıza şekil verecek olan geleceğimizin teminatı üniversiteli gençlere

destek sağlamak amacıyla bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu amaçla bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran

ilçe sakini gençlere bin TL eğitim yardımı verilecek. Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans

veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten

yararlanabilecek. Öğrenciler, www.bagcilar.bel.tr internet sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç

Belgesi ve Okul Kayıt Belgesi’ni yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımı’na başvurabiliyor. Başvurusu

kabul edilen öğrencilerin hesaplarına bin TL yatırılacak.

Gençlerle gurur duyuyoruz



Ailelerin eğitim yüklerini bir nebze hafifletmek istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı, “Bilgi Evlerimizden Gençlik Merkezimize kadar kurduğumuz çok sayıda tesislerle

ilçemizdeki gençlere verdiğimiz eğitim desteğini ek bir hizmetle sürdürüyoruz. Yarının önemli

noktalarında yer alacağına inandığımız üniversite öğrencilerimize imkanlarımız ölçüsünde yardımcı

olmaya çalışıyoruz. Gençlere inanıyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Bundan sonraki eğitim

hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

22 Eylül 2021 tarihinde başlayan başvurular, 20 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)