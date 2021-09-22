Bağcılar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

Bağcılar Belediyesi, yarınlarımıza şekil verecek olan geleceğimizin teminatı üniversiteli gençlere
destek sağlamak amacıyla bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu amaçla bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran
ilçe sakini gençlere bin TL eğitim yardımı verilecek. Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans
veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten
yararlanabilecek. Öğrenciler, www.bagcilar.bel.tr internet sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç
Belgesi ve Okul Kayıt Belgesi’ni yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımı’na başvurabiliyor. Başvurusu
kabul edilen öğrencilerin hesaplarına bin TL yatırılacak.
Gençlerle gurur duyuyoruz
Ailelerin eğitim yüklerini bir nebze hafifletmek istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Bilgi Evlerimizden Gençlik Merkezimize kadar kurduğumuz çok sayıda tesislerle
ilçemizdeki gençlere verdiğimiz eğitim desteğini ek bir hizmetle sürdürüyoruz. Yarının önemli
noktalarında yer alacağına inandığımız üniversite öğrencilerimize imkanlarımız ölçüsünde yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Gençlere inanıyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Bundan sonraki eğitim
hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
22 Eylül 2021 tarihinde başlayan başvurular, 20 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)