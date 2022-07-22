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Bağcılar Belediyesi’nden öğrencilere üniversite tercihi desteği

Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na kurulan stantlarda üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor. Uzmanlar, öğrencileri puanları, başarı sıralamaları ve ilgi alanlarına göre en uygun bölüme yönlendiriyor. 18 Temmuz’da YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencileri, tercih heyecanı sardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Temmuz 2022 Cuma 10:02
Bağcılar Belediyesi’nden öğrencilere üniversite tercihi desteği
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Milyonlarca aday, geleceklerini inşa edecekleri mesleklerin ilk adımı olan
üniversite eğitimi için tercih yapacak. Bağcılar Belediyesi, üniversite adayı gençlere yardımcı
olabilmek ve onların en doğru tercihi yapabilmeleri için &#39;Üniversite Tercih Günleri&#39; etkinliği başlattı.
Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na stantlar kuruldu.
Görüşme sonrasında internet kartı hediye veriliyor
Alanında uzman isimlerce karşılanan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti
veriliyor. Gençlerin ilgileri, yetenekleri, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitenin kontenjanları gibi
kriterlere göre tercihlerini doğru şekilde yapabilmeleri için destek sunuluyor. Bunun yanında il dışında
okumak isteyen öğrencilere barınmadan ulaşıma kadar birçok konuda bilgi de veriliyor. İkramlarda
bulunulan öğrencilere görüşme sonrasında internet kartı hediye ediliyor.
Heyecanlarına ortak oluyoruz
Gençlerin doğru kararı vermeleri için yanlarında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Abdullah Özdemir, “Gençlerimiz çok önemli bir süreçten geçiyorlar. Biz de hem onların heyecanına
ortak oluyor hem de tercihlerini sağlıklı yapmaları için gayret gösteriyoruz. Adaylarımızın yapacakları
tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Tercih stantları, 5 Ağustos tarihine kadar 10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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