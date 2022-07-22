Bağcılar Belediyesi’nden öğrencilere üniversite tercihi desteği

Milyonlarca aday, geleceklerini inşa edecekleri mesleklerin ilk adımı olan

üniversite eğitimi için tercih yapacak. Bağcılar Belediyesi, üniversite adayı gençlere yardımcı

olabilmek ve onların en doğru tercihi yapabilmeleri için 'Üniversite Tercih Günleri' etkinliği başlattı.

Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz

Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na stantlar kuruldu.

Görüşme sonrasında internet kartı hediye veriliyor

Alanında uzman isimlerce karşılanan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti

veriliyor. Gençlerin ilgileri, yetenekleri, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitenin kontenjanları gibi

kriterlere göre tercihlerini doğru şekilde yapabilmeleri için destek sunuluyor. Bunun yanında il dışında

okumak isteyen öğrencilere barınmadan ulaşıma kadar birçok konuda bilgi de veriliyor. İkramlarda

bulunulan öğrencilere görüşme sonrasında internet kartı hediye ediliyor.

Heyecanlarına ortak oluyoruz

Gençlerin doğru kararı vermeleri için yanlarında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı

Abdullah Özdemir, “Gençlerimiz çok önemli bir süreçten geçiyorlar. Biz de hem onların heyecanına

ortak oluyor hem de tercihlerini sağlıklı yapmaları için gayret gösteriyoruz. Adaylarımızın yapacakları

tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tercih stantları, 5 Ağustos tarihine kadar 10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.