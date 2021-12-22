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Bağcılar Belediyesi’nden El Halil Belediyesi’ne siber güvenlik eğitimi

Bilişim ve güvenli internet konusunda ödüle sahip olan Bağcılar Belediyesi tarafından kardeş şehir El Halil Belediyesi’ne siber güvenlik eğitimi verildi. Filistinli yetkililer, öğrendikleriyle El Halil Belediyesi’nde bilişim sistemini ve mobil uygulamasını hayata geçirecekler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Aralık 2021 Çarşamba 09:40
Bağcılar Belediyesi’nden El Halil Belediyesi’ne siber güvenlik eğitimi
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Bağcılar Belediyesi ile kardeş şehir Filistin’in El-Halil Belediyesi arasında Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi alanında eğitim programı düzenlendi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
uzmanları ile El Halil Belediyesi Genel Sekreteri ve Bilgi İşlem yöneticileri bir araya geldi. Güvenli
internet ve bilişim konusunda ödülleri bulunan Bağcılar Belediyesi’nin bilişim uzmanları tarafından
Filistinli yöneticilere eğitim verildi.
Tecrübe paylaşımında bulunduk
İki gün süren program çerçevesinde katılımcılara; siber güvenlik, akıllı şehirler, bilgi teknolojileri alt
yapıları ve mimarisi hakkında brifing sundu. Siber saldırıya maruz kalınmaması için yapılması
gerekenleri, saldırılardan korunma yolları, mobil cihazlarda şifre, uygulama yüklemesi, kablosuz ağlar
ve kod oluşturma işlemlerinin güvenilir şekilde yapılma yöntemleri gösterildi. Çalışmaları dosya
halinde de alan Filistinli ekip, edindikleri bilgilerle El Halil’de belediyeye ait sistem kuracaklarını
söyledi. Kardeş şehir El Halil’e önemli bir katkı sunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Kurum olarak yerel yönetimler arasında öncü durumda olduğumuz bilişim
konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Bu yararlı eğitim sayesinde Filistinli
kardeşlerimizin de kendi sistemlerini kuracağına inanıyorum” dedi.
Eğitim sonunda katılımcı El Halil Belediyesi yöneticilerine sertifikaları takdim edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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