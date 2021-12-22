Bağcılar Belediyesi’nden El Halil Belediyesi’ne siber güvenlik eğitimi

Bağcılar Belediyesi ile kardeş şehir Filistin’in El-Halil Belediyesi arasında Bilgi Güvenliği Yönetim

Sistemi alanında eğitim programı düzenlendi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

uzmanları ile El Halil Belediyesi Genel Sekreteri ve Bilgi İşlem yöneticileri bir araya geldi. Güvenli

internet ve bilişim konusunda ödülleri bulunan Bağcılar Belediyesi’nin bilişim uzmanları tarafından

Filistinli yöneticilere eğitim verildi.

Tecrübe paylaşımında bulunduk

İki gün süren program çerçevesinde katılımcılara; siber güvenlik, akıllı şehirler, bilgi teknolojileri alt

yapıları ve mimarisi hakkında brifing sundu. Siber saldırıya maruz kalınmaması için yapılması

gerekenleri, saldırılardan korunma yolları, mobil cihazlarda şifre, uygulama yüklemesi, kablosuz ağlar

ve kod oluşturma işlemlerinin güvenilir şekilde yapılma yöntemleri gösterildi. Çalışmaları dosya

halinde de alan Filistinli ekip, edindikleri bilgilerle El Halil’de belediyeye ait sistem kuracaklarını

söyledi. Kardeş şehir El Halil’e önemli bir katkı sunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı, “Kurum olarak yerel yönetimler arasında öncü durumda olduğumuz bilişim

konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Bu yararlı eğitim sayesinde Filistinli

kardeşlerimizin de kendi sistemlerini kuracağına inanıyorum” dedi.

Eğitim sonunda katılımcı El Halil Belediyesi yöneticilerine sertifikaları takdim edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)