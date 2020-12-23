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Bağcılar Belediyesi’nden Bin 500 Aileye Kışlık Giyim Desteği

Bağcılar Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine giyim desteği sağlayarak onların hem ihtiyacını gideriyor hem de yüzünü güldürüyor. Eylül ayında başlayan dağıtımlar kapsamında bin 500 aileye monttan bota kadar 9 bin 200 adet kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2020 Çarşamba 14:35
Bağcılar Belediyesi’nden Bin 500 Aileye Kışlık Giyim Desteği
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla 2007 yılında hayata geçirilen Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı’nda son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Maddi durumu kötü olan vatandaşlar, hayırseverler tarafından bağışlanan kışlık kıyafetlerden temin etmek için Güneşli Mahallesi’nde bulunan çarşıya gidiyor. Soğukların artmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının arttığı Hayır Çarşısı’na sosyal mesafe nedeniyle belirli sayıda kişi alındığı için bina önünde kuyruklar oluşuyor.

Büyük mutluluklar yaşanıyor

Çarşıda farklı markalara ait tamamı yeni olan bot, mont, kazak, ceket, hırka, pantolon, atkı ve bere gibi her bedene uygun soğuktan koruyacak kıyafetler bulunuyor. Vatandaşlar, Bağcılar Belediyesi’nden aldıkları belgeyle gittiği Hayır Çarşısı’nda kendilerine verilen puan miktarınca alışveriş yapıyor. Mağazadan kazaklar 50 puan, ceketler 100 puan, botlar ise 200 puanın karşılığında ücret ödemeden alınabiliyor. Kıyafetlerini alan Bağcılarlılar büyük mutluluk yaşıyor.

Yardım çalışmalarımız devam ediyor

Kışlık ve yazlık olarak yılda iki kez giysi desteği sağladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu salgın ve soğuk kış günlerinde kimsenin mağdur olmaması için yardım çalışmalarımız devam ediyor. Hayırseverlerimiz ile hemşehrilerimiz arasında bağ kurarak ihtiyacı olanlara kıyafet desteği sağlıyoruz. Anne, baba ve çocuklarının yüzünün gülmesi her şeye değiyor” dedi.

1 Eylül 2020 günü başlayan kışlık yardımı programında bugüne kadar bin 500 aileye 9 bin 200 adet kıyafet ve ayakkabı dağıtıldı.

Son Güncelleme: 23.12.2020 15:52
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