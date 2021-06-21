Bağcılar Belediyesi’nden Babalar Günü konseri

Bağcılar Belediyesi ve Gönül Bağı Platformu, Babalar Günü’nü düzenledikleri renkli bir etkinlikle kutladı. Bu amaçla Karadeniz müziğinin son dönemlerde adından söz ettiren ismi Ekin Uzunlar, sosyal medya hesapları üzerinden online olarak yayınlanan konserde sahne aldı. Yoğun ilgi gören programda sanatçı, “Hüznün Gemileri”, “Bahar” gibi dillere dolanan şarkılarıyla ekran başındakileri kimi zaman coşturdu kimi zaman da duygulandırdı. Karadeniz müziğini batı müziği ile harmanlayan Uzunlar, sahne performansı ve kemençe resitali ile hayranlarını mest etti. İzleyenlere sürpriz yapan Uzunlar, müzik dünyasına yeni giriş yapan İrem Güral’ı sahnesinde konuk etti. Ekin ve İrem birlikte düet yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti

Konseri sahne önünden izleyen ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ünlü sanatçıya katılımından dolayı teşekkür etti. Çağırıcı, “Bizlere tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti sunan Ekin Uzunlar'a tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Uzun zamandır müziğe hasrettik. Bu akşam gerek duygusal gerek de eğlenceli dakikalar yaşayarak müziğe doyduk. Ekran başındaki vatandaşlarımızın da güzel zaman geçirdiğini düşünüyorum. Bu vesileyle de tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Babasını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum

Pandemi yüzünden müzikseverlerle uzun bir süre ayrı kaldıklarını söyleyen Uzunlar, “Sıkıntılı ve zor bir süreç yaşadık. Çok kayıplarımız oldu çok üzüldük ama az kaldı. Bu süreci atlamazımda emeği geçen sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda daha güzel ve büyük konserlerde birlikte olacağız. Bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun. Ben babamı 2002 yılında kaybettim. Babasını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Güzel bir günde burada olmaktan da çok mutluyum. Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya bu organizasyondan dolayı teşekkür ederim” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)