Bağcılar Belediyesi Yeni Tip Üniformaya Geçti

İçişleri Bakanlığı'nın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniforma yönergesi ile kamu kurumlarında tek tip üniformaya geçiliyor. Yeni üniformalara geçiş için 15 Eylül 2021 tarihine kadar süre verilirken Bağcılar Belediyesi, bu haftadan itibaren uygulamayı hayata geçirdi.

Görev şartları düşünülerek tasarlandı

Yeni üniformalar yazlık-kışlık, iç ve dış mekan gibi farklı kullanımlar dikkate alınarak hazırlandı. Görev şartları düşünülerek tasarlanan üniformalar görevlilerin hareket kısıtlaması olmadan rahat bir şekilde hareket etmesine imkan sağlıyor. Üniformaların göğüs kısmında, içerisinde Türk bayrağının yer aldığı yeni özel güvenlik logosu, arka kısmında ise "özel güvenlik" ibaresi yer alıyor. Yeni tip üniformaları beğendiğini söyleyen güvenlik görevlileri, “Kıyafetler görüntüsünün güzelliği yanında hem rahat hem de kaliteli. Özel güvenlik görevlilerinin saygınlığını arttıracak nitelikte bir tasarım olmuş " dedi.

Belediyenin Güneşli’de bulunan merkez binası ve ilçe genelindeki hizmet birimlerinde güvenlik personeli bu haftadan itibaren yeni kıyafetlerini giymeye başladı.