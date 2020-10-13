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Bağcılar Belediyesi Rekortmen Belediye İle Kardeş Oluyor

Pakistan’dan Fildişi Sahili’ne Bosna Hersek’ten Kıbrıs’a kadar dünya genelinde 58 kardeş belediyesi bulunan Bağcılar Belediyesi’ne 3 yeni kardeş belediye daha geliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2020 Salı 11:04
Bağcılar Belediyesi Rekortmen Belediye İle Kardeş Oluyor
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Meclisten geçen önergeyle birlikte anayasa değişikli referandumunda yüzde 99.9 “Evet” oyu ve 99.9 katılım oranıyla Türkiye rekoru kıran Karaağaçlı Belde Belediyesi, Sarıpınar ile Yeşilli Belediyesi’nin kardeş belediye teklifi kabul edildi. Böylece Bağcılar’ın kardeş belediye sayısı 61 olacak.

Ürettiği proje ve çalışmalarıyla yerel yönetimler tarafından örnek alınan Bağcılar Belediyesi’nin yurt için ve yurt dışından toplam 58 belediye ile kardeşlik anlaşması bulunuyor. Kozmopolit bir yapısı bulunan 745 bin nüfuslu Bağcılar’ın kardeş belediyelerinin arasında Pakistan’dan Fildişi Sahili’ne Kazakistan’dan Kıbrıs’a kadar çok farklı kültüre sahip yerler var.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Bağcılar Belediyesi’nin kardeşler kervanına katılmak isteyen 3 belediye de talepte bulundu. Bağcılar Belediyesi meclisi Ekim ayı olağan toplantısında yapılan oylama sonucunda Muş Bulanık ilçesi, Sarıpınar Belediyesi’nin, Mardin Yeşilli Belediyesi’nin ve Muş Karaağaçlı Belde Belediye Başkanlığı’nın “Kardeş Belediye” talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Kardeşlik bağı ile uzaklar yakın oluyor

Yeni kardeş belediyelerden Muş Karaağaçlı Beldesi, adını 2017’de yapılan anayasa değişikliği referandumunda duyurmuştu. Karaağaçlı Beldesi, anayasa değişikliği referandumunda yüzde 99,9 evet oyu ve 99,9 katılım oranıyla Türkiye rekoru kırmıştı. Bin 181 seçmenin bulunduğu Karaağaçlı beldesinde, bin 179 seçmen sandık başına giderek oy kullanmıştı. Bin 174 oyun geçerli olduğu beldede; bin 172 ‘evet’ oyu çıkarken, 2 ‘hayır’ oyu ve 5 geçersiz oy çıkmıştı.

Yeni kardeş belediyelerle hayırlı çalışmalar yapmayı temin ettiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kardeşlik bağı ile uzaklar yakın oluyor. Birlik beraberlik içerisinde güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.  Yeni katılan belediyelerle Bağcılar’ın kardeş belediye sayısı 61 olacak.

Karaağaçlı Belde Belediye Başkanı Suphi Özbayam, Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir bir süre önce Başkan Çağırıcı’yı ziyaret etmişti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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