Bağcılar Belediyesi, Kosova’ya Çıkarma Yaptı

Büyükelçi ve başkonsolos ziyaret edildi
Heyetin ilk adresi Priştine Büyükelçeliği ve Prizren Başkonsolosluğu oldu. Türkiye'nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın’ı ziyaret eden Özdemir ve
beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özdemir, iki ülkenin de ilişkilerinin güçlendirilmesi
adına yaptığı çalışmalardan dolayı Sakar ve Özaydın’a teşekkür etti. Başkonsolosluktan sonra Kosova
Yunus Emre Enstitüsü’nde kurum müdürü Mehmet Ülker ile bir araya gelen ekip, görüş alışverişinde
bulundu.
Bağcılarlı heyet, Mamuşa Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Domates
Festivali’ne iştirak etti. Özdemir, festivale katılan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bölgesel Kalkınma
Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka Kosova ve belediye başkanları
ile sohbet etti.
Birlikte yaşamaktan oldukça mutluyuz
Mamuşa Atatürk İlkokulu avlusunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Özdemir, kısa zaman
içerisinde Mamuşa ile kardeş belediye olma yönünde girişimleri hızlandıracağını söyledi. Özdemir
sözlerine şöyle devam etti: “Burada hiçi yabancılık çekmedik. Kendimizi farklı bir ülkede hissetmedik.
Bu hissi veren tüm Kosovalı kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Nisan 2022 tarihinde göreve
başladım. İlk yurtdışı resmi ziyaretimizi Kosova Cumhuriyeti’ne yapmaya karar verdik. Bunun şöyle de
bir önemi var. Yedi yüz elli bin vatandaşımızın yaşadığı ilçemizde yüz bine yakın Rumeli ve Balkan
coğrafyasında gelen dostlarımızla iç içeyiz ve birlikte yaşamaktan oldukça mutluyuz. Daha da önemlisi
ilçemiz, bu coğrafyadan Türkiye’ye geçen dostlarımız tarafından kurulmuştur. Kardeşlik bağlarımızı
daha da güçlendirmek için buraya geldik. Önümüzdeki süreçte de her anlamda Balkan coğrafyasıyla iş
birliğimizi en iyi ve en verimli şekilde devam ettireceğiz.”
Mamuşa ile işbirliği protokolü imzalandı
Konuşmaların ardından, yüzden fazla çiftçiye çekilişle tarım makineleri dağıtılırken, festival halk
oyunları gösterisi ve ses sanatçısı Orhan Çakmak’ın verdiği konserle son buldu. Festival kapsamında
ayrıca Bağcılar ile Mamuşa Belediyeleri arasında iş birliğini daha da arttırmaya yönelik protokol
imzalandı. Özdemir ile Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, birbirlerine hayırlı olsun
dileklerinde bulundu.
Türk askerleriyle bir araya geldiler
4 gün süren program kapsamında Kosova Türk Barış Gücü Karargâhında görev yapan Türk askerleri ve
komutanları da ziyaret edildi. Ayrıca Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olarak
geçen Sultan I. Murad Hüdavendigar'ın Mazgit köyündeki türbesine giden heyet, burada dua etti.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA