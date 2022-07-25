Bağcılar Belediyesi, Kosova’ya Çıkarma Yaptı

Büyükelçi ve başkonsolos ziyaret edildi

Heyetin ilk adresi Priştine Büyükelçeliği ve Prizren Başkonsolosluğu oldu. Türkiye'nin Priştine

Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın’ı ziyaret eden Özdemir ve

beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özdemir, iki ülkenin de ilişkilerinin güçlendirilmesi

adına yaptığı çalışmalardan dolayı Sakar ve Özaydın’a teşekkür etti. Başkonsolosluktan sonra Kosova

Yunus Emre Enstitüsü’nde kurum müdürü Mehmet Ülker ile bir araya gelen ekip, görüş alışverişinde

bulundu.

Bağcılarlı heyet, Mamuşa Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Domates

Festivali’ne iştirak etti. Özdemir, festivale katılan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bölgesel Kalkınma

Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka Kosova ve belediye başkanları

ile sohbet etti.

Birlikte yaşamaktan oldukça mutluyuz

Mamuşa Atatürk İlkokulu avlusunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Özdemir, kısa zaman

içerisinde Mamuşa ile kardeş belediye olma yönünde girişimleri hızlandıracağını söyledi. Özdemir

sözlerine şöyle devam etti: “Burada hiçi yabancılık çekmedik. Kendimizi farklı bir ülkede hissetmedik.

Bu hissi veren tüm Kosovalı kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Nisan 2022 tarihinde göreve

başladım. İlk yurtdışı resmi ziyaretimizi Kosova Cumhuriyeti’ne yapmaya karar verdik. Bunun şöyle de

bir önemi var. Yedi yüz elli bin vatandaşımızın yaşadığı ilçemizde yüz bine yakın Rumeli ve Balkan

coğrafyasında gelen dostlarımızla iç içeyiz ve birlikte yaşamaktan oldukça mutluyuz. Daha da önemlisi

ilçemiz, bu coğrafyadan Türkiye’ye geçen dostlarımız tarafından kurulmuştur. Kardeşlik bağlarımızı

daha da güçlendirmek için buraya geldik. Önümüzdeki süreçte de her anlamda Balkan coğrafyasıyla iş

birliğimizi en iyi ve en verimli şekilde devam ettireceğiz.”

Mamuşa ile işbirliği protokolü imzalandı

Konuşmaların ardından, yüzden fazla çiftçiye çekilişle tarım makineleri dağıtılırken, festival halk

oyunları gösterisi ve ses sanatçısı Orhan Çakmak’ın verdiği konserle son buldu. Festival kapsamında

ayrıca Bağcılar ile Mamuşa Belediyeleri arasında iş birliğini daha da arttırmaya yönelik protokol

imzalandı. Özdemir ile Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, birbirlerine hayırlı olsun

dileklerinde bulundu.

Türk askerleriyle bir araya geldiler

4 gün süren program kapsamında Kosova Türk Barış Gücü Karargâhında görev yapan Türk askerleri ve

komutanları da ziyaret edildi. Ayrıca Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olarak

geçen Sultan I. Murad Hüdavendigar'ın Mazgit köyündeki türbesine giden heyet, burada dua etti.