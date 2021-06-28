Bağcılar Belediyesi, Jablanica Belediyesiyle kardeş oldu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Haziran ayı Yürütme Kurulu Toplantısı, Bosna Hersek’te Sarajevo Belediye Başkanı Semir Efendiç ev sahipliğinde hibrit yöntemiyle yapıldı. Toplantıya TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan oluşan TDBB heyeti katıldı. Belediye başkanları, gündem konular hakkında değerlendirmelerde bulunduktan sonra geleceğe dönük projeler hakkında konuştu. Toplantından sonra ise Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile de bir araya gelindi.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Burayı kendimizden ayrı görmedik

Ziyaret kapsamında Bağcılar Belediyesi ile Jablanica Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı. Başkan Çağırıcı ve Jablanica Belediye Başkanı Damir Sabanovic'in attıkları imzayla iki belediye kardeş oldu. Bosna Hersek’in ikinci vatanı olduğuna vurgu yapan Başkan Çağırıcı, “Bağcılar Belediyesi olarak her zaman Bosna Hersekli kardeşlerimizle bir ve beraber olduk. Ortak kültürün insanlarıyız. Burayı kendimizden ayrı görmedik. Eğitimden sosyal yaşama kadar çok sayıda yardımlarımız ve işbirliklerimiz oldu. Bu kardeşlik imzasıyla bağlarımız daha da güçlendi. Artık daha fazla görüşeceğiz ve daha çok ortaklaşa projeleri hayata geçireceğiz inşallah. Atılan imzalar hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

Heyet, 30 Haziran Çarşamba gününe kadar sürecek ziyaret kapsamında önemli temaslarda bulunacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)