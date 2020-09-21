banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zeytinburnu Yüz Yüze Eğitime Başladı
Son Dakika
Zeytinburnu Yüz Yüze Eğitime Başladı
İlk yüz yüze görüşme velilerle yapıldı
Son Dakika
İlk yüz yüze görüşme velilerle...
Zeytinburnu Okulları Eğitim Ve Öğretime Hazır
Son Dakika
Zeytinburnu Okulları Eğitim Ve Öğretime...
Chow Chow (Çin Aslanı) Almak İçin 7 Neden
Son Dakika
Chow Chow (Çin Aslanı) Almak...

Bağcılar Belediyesi aracılığıyla engellilere iş imkanı

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi aracılığıyla 10 engelli, ŞOK Marketleri bünyesinde istihdam edilecek. Mülakata katılanlardan aranan şartlara uyanlar, kasiyer ve reyon görevlisi olarak işe başlayacak.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
21 Eylül 2020 Pazartesi 11:03
Bağcılar Belediyesi aracılığıyla engellilere iş imkanı
banner171

İşverenler ile iş arayanları buluşturan ve istihdama aracılık eden Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, engelliler için bir program düzenledi. Türkiye’nin önde gelen marketlerinden olan ŞOK Marketler Grubu’nun personel talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıranlarla irtibata geçti. Yetkililer tarafından ulaşılan 365 kişiye davette bulunuldu.

Yüz yüze görüşmeler yapıldı

Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda işveren firma olan ŞOK Marketler Grubu’nun insan kaynakları birimi yöneticileriyle iş arayan engelliler bir araya geldi. Başvuru sahiplerinin dosyaları incelendikten sonra yüz yüze görüşmeler yapıldı. Engelliler, maaştan sosyal imkanlara kadar kafalarına takılan bütün soruları sorup cevap aldı. Mülakata gelenler arasından kriterlere uyan 10 kişi markette reyon görevlisi ve kasiyer olarak işe başlayacak.

Kutsal bir görev

Vatandaşın işsizlik problemine hızlı çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tüm hemşehrilerimizin evine ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak önceliğimizdir. İş adamlarının bizden talepleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerini en kısa sürede işe kavuşturuyoruz. Bir hemşehrimizin işe, aşa kavuşmasına aracılık etmenin de kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum” dedi.

Farklı sektörlerden iş alımları önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Son Güncelleme: 21.09.2020 11:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’daki kamu kurumlarında HES kodu dönemi
Bağcılar’daki kamu kurumlarında HES kodu dönemi
IDC CIO SUMMIT 2020’den Bağcılar Belediyesi’ne ödül
IDC CIO SUMMIT 2020’den Bağcılar Belediyesi’ne ödül
87’lik dededen gençlere tokat gibi sözler
87’lik dededen gençlere tokat gibi sözler
Bağcılar’da zararlı tırtıllar ilaçlanıyor
Bağcılar’da zararlı tırtıllar ilaçlanıyor
“Paniğini Maskele” projesinin prototipi oluşturuldu
“Paniğini Maskele” projesinin prototipi oluşturuldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169